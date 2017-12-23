Баскетбол с элементами борьбы

Сегодня в Чебоксарах стартует чемпионат России по регболу. Соревнования пройдут в региональном Центре развития маунтинбайка и завершатся 24 декабря.

По информации Минспорта Чувашии, их участниками станут регбольные клубы из Красноярска, Новосибирска, Башкирии, Ростовской области, Пермского края и Чувашии. Чебоксары примут соревнования уже в третий раз. Первый чемпионат прошел у нас в 2003 году. Тогда чувашские спортсмены оказались в числе последних, так как регбол в то время в республике только зарождался. Во второй раз чемпионат страны провели в Чебоксарах в 2011 году, и тогда хозяева зала были уже первыми.

Сегодня этим видом спорта с элементами борьбы, баскетбола и регби в республике занимаются более десяти любительских команд. В 2014 году сборная Чувашии стала обладателем Кубка России по регболу.