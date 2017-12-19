Чувашия получит компенсацию за ущерб

Чувашия получит средства из федерального бюджета на компенсацию последствий от чрезвычайной ситуации, повлекшей в этом году гибель сельскохозяйственных культур. Соответствующее распоряжение принято Правительством России на заседании 14 декабря.

Как сообщает пресс-служба Минсельхоза республики, такая помощь предоставлена 18 регионам страны. Всего нынче погибли посевы на 347,5 тыс. гектаров. Общий объем компенсации по стране составит 1,4 млрд рублей.

Также на заседании рассмотрен проект распоряжения, представленный министром сельского хозяйства России Александром Ткачевым, о выделении в текущем году 1,2 млрд рублей из резервного фонда на финансовое обеспечение выполнения государственного задания вузами, подведомственными Минсельхозу России.