В Чувашии появится новая модель поликлиники

Республика определяет свой курс

Оставить в прошлом заполнение бумаг и стать ближе к пациентам. В стратегии развития республики на ближайшее будущее одно из приоритетных направлений отводится медицине. Уже с января 2018 года в Чувашии планируется внедрять новую модель поликлиники — без очередей и с заботой о людях. Об этом, в частности, шла речь на недавнем заседании Совета при Главе Чувашии по стратегическому развитию и Совета по улучшению инвестклимата.

В основе изменений, сообщил министр здравоохранения Чувашии Владимир Викторов, федеральный пилотный проект «Бережливая поликлиника», который с этого года реализуется в России. Предполагается, что нововведения позволят существенно сократить время нахождения пациентов в медицинском учреждении, убрать лишнее хождение по кабинетам, оптимизировать работу регистратуры и в целом сделают пребывание в поликлинике более приятным. С января 2018 года проект будет запущен в 10 поликлиниках Чебоксар и Новочебоксарска (пяти взрослых и пяти детских), а к концу 2022 года «бережливыми» станут все поликлиники республики.

Экономить свое время пациент будет уже на входе в медицинское учреждение. На помощь придут, например, указатели. Удобная система навигации, кстати, уже есть в Республиканском онкодиспансере — путь посетителям там указывают стрелки на полу. Как отметил министр, в республике принципы «бережливой поликлиники» применяются уже несколько лет и получили хорошие отзывы.

Изменения коснутся и других моментов. Со следующего года больницы перейдут на электронный документооборот: к применяемым нынче электронным больничным добавятся электронная история болезни, электронные рецепты, останутся в прошлом даже бумажные медсправки и заключения. Комфорта добавят и такие уже привычные в официальных учреждениях вещи, как открытая регистратура и электронная очередь.

— В результате внедрения новой модели поликлиники планируется сократить время записи к врачу в 3 раза, сроки прохождения диспансеризации — до двух дней, время ожидания пациентов у кабинета врача — не меньше чем в 3 раза, увеличить время работы врача непосредственно с пациентом — не менее чем в 2 раза. Но самое главное — повысить качество оказания услуг и уровень удовлетворенности пациента с 45,7%, как сейчас, до 70% к 2022 году, — заметил Владимир Викторов.

— Важно и то, чтобы в своей работе медик отдавал свое сердце и душу в общении с пациентом, — добавил Михаил Игнатьев.

Дальнейший курс республики определят и такие важные направления, как повышение производительности труда и занятости, поддержка малого бизнеса, создание комфортной городской среды. С последним, как показывает практика, пока еще не все гладко. Так, на заседании Глава Чувашии Михаил Игнатьев жестко раскритиковал работу алатырских властей — там не смогли освоить выделенные на благоустройство городских территорий средства.

— Почему деньги вернули обратно? Они были предназначены для горожан, для города, вы там живете, — спросил Михаил Игнатьев у главы администрации Алатыря Александра Герасимова.

— К сожалению, мы не смогли найти подрядчика. Обращались и к нашим подрядчикам, и в соседние регионы, — спокойным тоном доложил Александр Герасимов.

— Значит, у предпринимателей нет доверия к администрации Алатыря. Как говорится, комментарии излишни, — сказал в ответ руководитель региона. — Вы вообще любите свой город? Ваша задача искать варианты. Вы и ваша команда должны работать на результат. А когда вы настроены на другую цель — кто-то придет и сделает, — вот эту привычку, уважаемые главы администраций, надо бросать.

В числе важных задач назвали также и создание благоприятной среды для развития бизнеса. По мнению представителей бизнес-сообщества, органам власти следует активнее использовать свои ресурсы в предоставлении налоговых льгот и преференций предпринимателям. Стратегию развития республики дополнит и внедрение в различные сферы жизни цифровых технологий. А от банковских структур поступило предложение включить в перечень приоритетных направлений более широкое применение безналичных расчетов.