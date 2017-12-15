Двадцать лет за убитого ребенка

За незаконный сбыт наркотиков и убийство малолетней девочки Верховный суд республики приговорил 23-летнего жителя Цивильска к 20 годам лишения свободы.

История эта взбудоражила всю республику — в июне в Цивильске не вернулась домой с прогулки 11-летняя девочка. Пропавшую Настю несколько дней искали сотни представителей правоохранительных структур из районов и городов Чувашии, волонтеры. Через несколько дней убитого ребенка правоохранители обнаружили в одном из гаражей. Вскоре был задержан и преступник. Выяснилось — парень употреблял наркотики в своем гараже и заметил проходившую мимо девочку. Опасаясь, что школьница все видела, он завел ее в гараж и задушил, а сам скрылся.

В ходе досмотра у преступника было изъято свыше 130 граммов синтетических наркотиков, которые он получил через Интернет для дальнейшего сбыта. После задержания молодой человек оформил явку с повинной, признавшись в убийстве. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Осужденному также назначен крупный штраф, сообщают в СУ СКР по Чувашии. Кроме того, в пользу матери убитой девочки с него взыскана компенсация морального вреда в размере 1,5 млн рублей. Приговор суда не вступил в законную силу.