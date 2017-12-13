Прозрачные и эффективные

Республика и ее столица получили высокие оценки в национальном рейтинге

На прошлой неделе в Торгово-промышленной палате РФ состоялась XI ежегодная церемония подведения итогов проекта «Национальный рейтинг прозрачности закупок — 2017».

Этот проект проводится с 2006 года при поддержке федеральной антимонопольной службы, Минэкономразвития РФ, Счетной палаты и других ведомств. По словам организаторов, рейтинг прозрачности закупок является отличным инструментом общественного контроля за эффективностью расходования средств государственными, муниципальными и крупнейшими корпоративными заказчиками.

В этом году участниками проекта «Национальный рейтинг прозрачности закупок» стали 85 регионов страны, 85 крупнейших муниципальных образований, 69 крупнейших государственных закупщиков федерального уровня и 183 корпоративных закупщика. По итогам экспертных оценок Чувашия вошла в группу регионов с высокой степенью прозрачности закупок и получила рейтинг «высокая прозрачность». Такой же высокий рейтинг был присвоен и Чебоксарам — наряду с Казанью, Самарой, Новосибирском, Красноярском и Владимиром.