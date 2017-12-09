Бюджет сформирован, но возможны уточнения

Главное — сохранить гарантии

В Чебоксарах на публичных слушаниях был представлен проект бюджета города на этот и следующие два года. В зале городской администрации собрались депутаты Горсобрания, руководители предприятий и организаций, представители общественности.

— Бюджет практически полностью сформирован, — поделился с журналистами председатель постоянной комиссии Чебоксарского городского собрания депутатов по бюджету Владимир Кузин перед началом слушаний. — Конечно, на все денег не хватает. Но мы рассчитываем, что в течение следующего года, как и всегда, будет пополнение бюджета из вышестоящих источников по многим программам, которые сегодня реализуются в Чебоксарах. Что же касается собственных доходов, то рассчитывать на значительный прирост очень сложно, и весь возможный потенциал использован в проекте. С источниками пополнения бюджета мы и так работаем очень плотно, на высоком уровне. Тем не менее хорошо уже то, что бюджет сформирован. Значит, мы можем начать готовить аукционы и конкурсы, чтобы привлекать подрядчиков для выполнения работ.

Проект бюджета города с 2018 по 2020 годы собравшимся депутатам и общественности представила начальник финансового управления Наталья Чижанова. По ее словам, общий объем доходов на следующий год составляет около 10,2 млрд руб. В том числе безвозмездные поступления из бюджетов других уровней составят около 6,1 млрд руб. При этом они в течение года обычно уточняются в сторону увеличения, отметила Чижанова. Остальная сумма, которая поступает в бюджет города, – это налоговые и неналоговые доходы в размере 4,1 млрд руб. Свою лепту внесет и республиканский бюджет.

Если рассматривать расходы на ближайшие три года, то более 60% средств будет направлено на социально-культурную сферу: образование, культуру, физическую культуру и спорт, социальную политику, СМИ. Они составят 6,1 млрд руб, что почти на 15% больше, чем в этом году.

На отрасль «Национальная экономика» в 2018 году выделяется более 2,2 млрд рублей. Предусмотрены расходы по общеэкономическим вопросам, на поддержку и развитие транспорта, дорожного хозяйства и строительства. Не вдаваясь в подробные цифры, можно отметить, что по-прежнему будут значительными расходы на программу «Безопасные и качественные дороги», на реконструкцию и строительство автомобильных дорог. Также будут закуплены троллейбусы на 20 млн руб и оказана субсидия Чебоксарскому троллейбусному управлению на погашение долгов в размере 40 млн.

— Бюджет сформирован так, чтобы не ухудшать предоставление общественных услуг и сохранить меры социальной поддержки населения, — подчеркнула начальник финансового управления. — Во главу угла поставлены задачи сохранения социальных гарантий населения, обеспечение функционирования социально-культурной сферы и инфраструктуры города.

На публичных слушаниях выступили депутаты и приглашенные лица, которые предложили внести свои коррективы в проект бюджета.

Оксана Таратина, замначальника Управления МВД РФ по городу Чебоксары:

— В рамках программ «Безопасный город» и «Безопасный двор» в Чебоксарах функционирует свыше 2 тысяч камер видеонаблюдения. Результат налицо, раскрываемость преступлений повысилась на 60%. Только за последние полгода раскрыто 54 преступления, пресечено свыше 300 административных нарушений, свыше 600 фактов других нарушений порядка. К сожалению, в этом году выделение средств на закупку видеокамер по программе «Безопасный двор» в проекте бюджета не предусмотрено. Но мы надеемся, что депутаты Горсобрания поддержат программу.

Фото администрации г. Чебоксары