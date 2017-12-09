Бедный ребенок…

26-летний житель Чебоксар обвиняется в убийстве четырехлетней девочки и покушении на убийство ее отца.

По версии следствия, трагедия произошла около 11 часов вечера в квартире дома по улице Альгешевской во время пьяного застолья.

Проживающая там женщина находилась с сожителем. Их навестил ее бывший сожитель вместе с малолетней дочкой. Нынешний гражданский муж хозяйки квартиры устроил скандал по поводу того, что она и «бывший» продолжают общаться. И накинулся на гостя, пустив в ход сначала стеклянную бутылку, а потом нож. Мужчина успел спрятать в шкафу свою 4-летнюю дочь, а сам выбежал из квартиры, опасаясь быть убитым. Там же спряталась и хозяйка квартиры. Вскоре перепуганная девочка вышла из шкафа и стала звать отца. Злоумышленник так избил малышку, что она скончалась на месте происшествия…

Расследование завершено, уголовное дело будет рассматривать Верховный суд республики, сообщили в СУ СКР по Чувашии.