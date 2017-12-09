В Красночетайском районе осуждены двое местных жителей, которые жестоко позабавились над своим односельчанином.

Июньской ночью этого года в деревне Шоля они находились в доме односельчанина, где распивали спиртное. Там же был их 27-летний знакомый. Когда он уснул, злоумышленники связали ему ноги веревкой, перекинули ее через печную трубу и, затянув, подвесили мужчину вниз головой. В таком положении он находился десять минут. Вдобавок ко всему один из инициаторов экзекуции нанес потерпевшему побои.

Как пояснили сельчане на допросах (одному 26, другому — 34 года), они подвесили собутыльника «ради забавы», а когда испугались, что ему станет плохо, отвязали.

Обоим вменено незаконное лишение человека свободы, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Суд приговорил каждого их них к трем годам условного лишения свободы. Приговор пока не вступил в законную силу, сообщает СУ СКР по Чувашии.