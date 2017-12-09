Сегодня в Чувашии новые автобусы повезли первых пассажиров

Сегодня рано утром новые автобусы ГУП ЧР «Чувашавтотранс» вышли на маршруты. Как и планировалось, автобусы в количестве двух единиц будут эксплуатироваться на межмуниципальном маршруте пригородного сообщения № 101 (Новочебоксарск – Чебоксары).

Напомним, что по заданию Главы региона Михаила Игнатьева Минтранс Чувашии неоднократно организовывал мониторинг, инспектирование пассажиропотока, работы общественного пассажирского транспорта в сообщении «Чебоксары – Новочебоксарск». Региональное ведомство поручило ГУП ЧР «Чувашавтотранс» весной текущего года изыскать резервные возможности, произвести перераспределение транспортных средств предприятия, найти транспортные резервы в часы пик. Ситуация частично нормализовалась, но продолжала ощущаться нехватка транспортных средств на данных маршрутах.

Одна из задач Минтранса Чувашии по улучшению качества облуживания граждан, осуществляющих поездки в регионе в местах локализации высокого пассажиропотока, – поэтапная замена работающих микроавтобусов на подвижной состав средней и большой вместимости. «Уверен, что население оценит качество автобусов, и в дальнейшем будет спрос на именно такой вид транспортных средств. Эксплуатация данных автобусов напрямую связана с безопасностью дорожного движения, качеством обслуживания всех групп пассажиров, экономической целесообразностью. Конечно, в одночасье два автобуса не решат проблему с перевозками на пригородных маршрутах «Чебоксары – Новочебоксарск», но улучшат ситуацию однозначно», – сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики Владимир Иванов.

Четыре автобуса марки VOLGАBUS в текущем году приобретены Минтрансом Чувашии за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики. Автобусы работают на природном газе, оборудованы для перевозки инвалидов и других маломобильных групп населения. Пассажировместимость каждого автобуса – 111 человек, мест для сидения 29. В салоне предусмотрено одно место для инвалидной коляски.

Напомним, в регионе реализуется государственная программа Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Чувашской Республики», в рамках которой осуществляется реализация подпрограммы «Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива». В период 2013–2015 гг. в рамках программ по развитию газомоторной техники приобретено 45 автобусов за счет средств федерального, республиканского бюджетов, а также средств предприятия, которые переданы на баланс ГУП ЧР «Чувашавтотранс» и закреплены на праве хозяйственного ведения.

В 2017 году каждый автобус с учетом снижения цены на торгах обошелся в 5-6 млн рублей. Кроме того, из федерального бюджета поставщикам, производителям техники были выделены субсидии в размере 2,8 млн рублей на каждую единицу газомоторной техники. Без указанной скидки цена автобуса была бы равна 9,3 млн рублей.

Законом Чувашской Республики «О республиканском бюджете Чувашской Республики» на период 2018–2020 годы планируется выделить 30 млн рублей ежегодно на приобретение газомоторных автобусов. Указанный объем финансирования позволит приобрести 3-5 автобусов в год в зависимости от продления сроков действия федеральной программы субсидирования производителей газомоторной техники.

Генеральный директор ГУП ЧР «Чувашавтотранс» Сергей Фомичев сообщил, что предприятие постоянно осуществляет мониторинг пассажиропотока, проводит корректировку рейсов, в том числе в выходные и праздничные дни. Принято решение об эксплуатации новых автобусов на маршрутах «Чебоксары – Новочебоксарск» и чебоксарских – № 2 и 15. С учетом пожеланий граждан и других объективных причин возможна эксплуатация данных автобусов и на других маршрутах. «Сегодня на предприятии проведена оптимизация, стабилизировалась численность сотрудников, задолженность по выплатам заработной платы практически ликвидирована. Предприятие своими силами производит ремонтные работы подвижного состава, закупает необходимые запчасти, шины. В текущем году на предприятии списано 66 автобусов с вышедшим сроком эксплуатации и неподлежащих ремонту. Парк старый, нуждается в обновлении, надеемся на дальнейшую поддержку от регионального и федерального правительства», – рассказал он.

Источник: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики