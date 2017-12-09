Сборы компании РОСГОССТРАХ в Чувашской Республике за 9 месяцев 2017 года составили около 788 млн рублей

Филиал компании РОСГОССТРАХ в Чувашской Республике подвел итоги деятельности за 9 месяцев 2017 года. С начала года сборы филиала составили 787,9 млн рублей, было заключено 222 тыс. договоров на общую страховую сумму около 2,4 трлн рублей.

РОСГОССТРАХ продолжает активно работать на рынке страхования имущества физических лиц, сборы по этому виду составили 242,7 млн рублей. Преимущественно жители республики страхуют строения – страховые взносы в этом сегменте составили 228,1 млн рублей. Динамично развивается ипотечное страхование – темп роста сборов в этом сегменте составил 115,9% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

По нарастающей идут и продажи полисов по страхованию животных. За 9 месяцев сборы по этому виду страхования составили 31,5 млн рублей.

Автолюбители, выбирая РОСГОССТРАХ, учитывают надежность страховщика и наличие разветвленной сети урегулирования убытков. В текущем году сборы по каско за 9 месяцев в Чувашии составили 95,5 млн рублей.

Филиал РОСГОССТРАХа на протяжении многих десятилетий – бессменный лидер по сбору премии среди страховщиков, работающих в Чувашской Республике. Качественный, сбалансированный страховой портфель позволяет компании гарантированно и оперативно отвечать по своим обязательствам, защищая интересы клиентов.

«Общая сумма выплат нашего филиала компании РОСГОССТРАХ за 9 месяцев текущего года составила 456,2 млн рублей — говорит директор филиала компании РОСГОССТРАХ в Чувашской Республике Алексей Пирожков. – Мы стремимся оперативно и качественно исполнять свои обязанности перед клиентами, в том числе и в случае масштабных страховых событий вследствие ураганов и прочих неблагоприятных природных явлений».