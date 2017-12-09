Чувашской Республике присвоен рейтинг «высокая прозрачность закупок»

6 декабря в Торгово-промышленной палате Российской Федерации (г.Москва) состоялась XI Ежегодная торжественная церемония подведения итогов проекта «Национальный рейтинг прозрачности закупок — 2017».

По итогам независимого проекта «Национальный рейтинг прозрачности закупок — 2017» Чувашской Республике присвоен рейтинг «высокая прозрачность». Таким образом, Чувашия вошла в группу регионов с высокой степенью прозрачности закупок.

В Чувашской Республике сформирована централизованная система размещения государственного заказа, позволяющая решать задачи максимальной экономии бюджетных средств, формирования конкурентной среды, повышения прозрачности отношений между государственными структурами и бизнесом. Все заказы путем проведения торгов размещаются через уполномоченный орган – Госслужбу Чувашии по конкурентной политике и тарифам. Столь высокая оценка – результат эффективной работы уполномоченного органа и заказчиков республики, которые участвовали в процессе подготовки документов и проведении закупок.

Проект «Национальный рейтинг прозрачности закупок» – это сопоставительный анализ крупнейших государственных и корпоративных структур с целью оценки текущего уровня прозрачности и эффективности систем закупок участников национального рынка.

Рейтинг разделен на пять секций участников по типу осуществления размещения заказов – государственные заказчики федерального, регионального и муниципального уровня, корпоративные и коммерческие закупщики. Каждая секция представляет собой рейтингование участников по пяти уровням прозрачности – гарантированная, высокая, средняя, базовая и низкая прозрачность, характеризующим зрелость и качество закупочных процессов. Уровни гарантированной и высокой прозрачности образуют область положительных оценок, уровни базовой и низкой прозрачности – область отрицательных оценок.

Источниками данных для проведения исследования являются Единая информационная система в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru), официальные сайты заказчиков и анкеты, заполняемые непосредственно участниками. При оценке учитывались такие показатели, как высокая степень информационной открытости процедур, интенсивность конкуренции в закупках, степень результативности конкурсных процедур, степень фильтрации заявок на участие в закупках, экономическая эффективность закупок.

Участниками проекта «Национальный рейтинг прозрачности закупок — 2017» стали: 69 крупнейших государственных закупщиков федерального уровня; 85 субъектов Российской Федерации; 85 крупнейших муниципальных образований; 183 корпоративных закупщика.

Проект «Национальный рейтинг прозрачности закупок» проводится с 2006 года при поддержке ФАС России, Минэкономразвития РФ, Счетной палаты РФ, Торгово-промышленной палаты РФ, профильных комитетов Государственной Думы РФ и является инструментом общественного контроля эффективности расходования средств государственными, муниципальными и крупнейшими корпоративными заказчиками.

Данный проект является независимым негосударственным исследовательским центром, специализирующимся в области экономического и правового анализа российского рынка государственных и корпоративных закупок.

Источник: Государственная служба Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам