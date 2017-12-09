12-15 декабря в Чувашии состоится чемпионат JuniorSkills

12-15 декабря 2017 года на базе Дворца детского (юношеского) творчества города Чебоксары и МЦК-ЧЭМК Минобразования Чувашии состоится II региональный чемпионат JuniorSkills.

Как сообщает официальный портал органов власти ЧР, в чемпионате примут участие более 80 школьников от 10 до 17 лет, победители и призеры по результатам сетевых отборочных конкурсов.

Мастера покажут свои навыки в компетенциях: «Сетевое и системное администрирование» (14+), «Фрезерные работы на станках с ЧПУ» (14+), «Мобильная робототехника» (10+, 14+), «Лабораторный химический анализ» (10+, 14+), «Прототипирование» (14+), «Аэрокосмическая инженерия» (14+).

В рамках II регионального чемпионата для школьников и педагогов образовательных организаций Чувашской Республики состоятся круглые столы, семинары, мастер-классы «Секреты от профессионала», встречи с индустриальными партнерами, экскурсии на предприятия Чувашской Республики и в профессиональные образовательные организации в рамках программы «Образовательный туризм. Живые уроки». Школьникам представится уникальная возможность пообщаться с лидерами движения WorldSkillsRussia на интерактивной выставке «Город профессий» и «Завтраке с чемпионом».