Храни меня, мой род

ДЕДУШЕК МНОГО НЕ БЫВАЕТ

В жизни случаются истории с такими сюжетами, что писать о них немного неудобно, слишком уж смахивают на вымысел. Однако та, о которой мы сейчас расскажем, случилась на самом деле.

…Заняться своей родословной Зоя мечтала давно, но все никак не получалось. Вначале дети были слишком малы и требовали много внимания, потом пошли в школу, и времени стало еще меньше: уроки, грязные рубашки, оторванные пуговицы, разбитые носы и коленки. Муж стал обижаться, что забросила его. Так она крутилась и не сразу заметила, что семья стала разваливаться. Женщина пыталась поговорить с мужем, но он только пожимал плечами и устало отмахивался — не придумывай.

Вот тут она и решила, что пришло время заняться родословной — если муж уйдет из семьи, сыновья повторят его судьбу: вырастут, так и не узнав о своих предках по отцовской линии. Ее свекровь растила Колю одна. Поэтому надо выяснить хотя бы, кем были его дедушки-бабушки по материнской линии.

В осенние каникулы Зоя предложила всей семьей навестить свекровь. Женщины не очень ладили: в свое время Николай женился вопреки желанию матери, и та не скрывала своей неприязни к невестке, хотя к внукам относилась прекрасно.

Перед поездкой Зоя зависла в Интернете, выясняя, как правильно составлять генеалогическое древо, и набросала список вопросов, которые нужно задать свекрови. Попутно она расспрашивала своих родителей, кем были их отцы-матери, бабушки-дедушки, дядья и тетки. Все это записывала на альбомных листах, при этом рассказывая сыновьям, что узнала новенького.

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Мальчишки очень удивлялись, что их предки жили так давно: один принимал участие в Белофинской войне, другой после Великой Отечественной восстанавливал Кишинев, который теперь самая настоящая заграница. Так строчки в учебнике обрастали живой историей семьи, события прошлого века стали не просто ближе, они перестали быть абстрактными.

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Зоя с Николаем даже как-то застали сыновей за спором, был бы их прадед героем, если бы не был ранен финнами, а участвовал в Великой Отечественной? Пока Зоя думала, как бы объяснить мальчикам, что участие человека в любой войне — это тяжелое испытание, Николай взял инициативу на себя и весь вечер провел с ними в разговорах о тяготах и лишениях военного времени не только для солдат, но и их родных.

Поездка к свекрови прошла лучше, чем предполагалось. Мать Николая была женщиной властной и не терпела, когда ей перечили. Но мальчишки совершенно не реагировали на ее суровость и увлеченно рассказывали ей о своих прадедах, удивляясь, почему бабушка совсем ничего о них не знает. В маленьких головенках не укладывалось, что их мама с папой вовсе не родственники, а бабушка в Чебоксарах и бабушка из Нижнего совершенно посторонние друг другу люди.

Своими восторженными рассказами они вынудили женщину достать семейный альбом, в котором хранились старые фото, и показать, какой она была в молодости и как выглядел их папа, когда был маленьким. Мальчишки разглядывали чуть пожелтевшие снимки, на которых маленькая девочка с огромными бантами стоит у елки, она же, но чуть подросшая, идет в школу с огромным букетом цветов и клеенчатым портфелем. Их удивляло, что седая полная женщина была тоненькой белокурой девочкой, а сильный папа — худым мальчишкой в смешных сандалиях. Николай задавал матери вопросов едва ли не больше, чем его сыновья: он воспользовался случаем, чтобы узнать о родителях матери, которых ни разу не видел.

Когда все легли спать, Зоя решила записать то, что успела запомнить, а заодно переснять снимки из альбома. Чтобы никому не мешать, она ушла в ванную и там вглядывалась в чужие лица людей, которые по странному стечению обстоятельств оказались предками ее сыновей.

***

В альбоме она обнаружила пожелтевший от времени пустой конверт. На почтовом штемпеле был виден только год отправления, он совпадал с годом рождения ее мужа. Чернила выцвели, но удалось разобрать, что письмо из Чебоксар отправил мужчина с распространенной фамилией и довольно редким именем.

***

Вернувшись домой, Зоя буквально поселилась в соцсетях. Конечно, глупо было рассчитывать найти человека с одной из самых часто встречающихся фамилий, но у нее была надежда на то, что мужчина с экзотическим именем все-таки себя обнаружит. На третий день поисков ей повезло. Правда, незнакомец не очень любил делиться информацией о себе, она была скудной, но зато его дочь, студентка вуза, размещала фотографии с большим удовольствием. Зоя теперь знала, как выглядит мужчина, отправивший письмо ее свекрови, вот только не понимала, что делать с этим знанием дальше.

Как пишут в популярных романах, все решил случай. Как-то раз Зоя гуляла с детьми на заливе: она сидела на скамеечке, мальчишки катались на роликах. Из раздумий ее вывел запах табачного дыма. Вздохнув, женщина решила перебраться на другую скамейку, но, увидев лицо курильщика, остолбенела. Это был тот самый человек, которого она полгода назад разыскивала, но, разыскав, так ни на что и не решилась. Мужчина заговорил сам: ему явно понравилась молодая женщина. Зоя стала расспрашивать его о жизни и выяснила, что ее собеседник заканчивал Горьковский политехнический, должен был защищать диссертацию, но как-то не случилось. И тут Зоя, показав ему на катавшихся мальчиков, сообщила, как зовут их бабушку из Нижнего Новгорода, и что ее сын вырос без отца. Мужчина устало пожал плечами и ушел, а Зоя утешала себя тем, что ничего особенного не сказала.

Отношения с мужем постепенно наладились, они разыскали довольно много родственников, которых разнесло по всему свету. Благодаря соцсетям Николай познакомился со своими двоюродными сестрами и братом, которые даже не подозревали о его существовании. Как выяснилось, родители матери перестали общаться с ней, когда та родила сына вне брака, и запретили это делать ее сестрам. И теперь молодые люди восстанавливали родственные связи, порушенные старшим поколением.

А однажды в магазине к Зое с мужем подошел тот самый пожилой мужчина и попросил его выслушать, потому что, возможно, это окажется важным. Разговор шел прямо на улице, был сбивчивым, неловким, но в итоге они решили попробовать подружиться.

…Хэппи-энда в этой истории пока не получилось. Мать Николая не желает видеть человека, который бросил ее беременную. А его «новая» бабушка по отцовской линии тоже не горит желанием видеть внука и тем более его мать, считая, что из-за нее порушилась карьера ученого — он так и не защитил диссертацию. Зато мальчишки радуются любящему деду и красавице-тетушке (той самой студентке, активно использующей соцсети), которая не чает в них души. Та в свою очередь обожает невесть откуда взявшегося старшего брата, а ее мать приглашает их всех в гости.

Николай с трудом привыкает к тому, что у него есть отец, и не очень понимает, как с ним надо общаться. А Зоя, ложась спать, читает мантру: «Храни меня, мой род! Храни меня и моих детей!» Она уверена, что именно ее род спас семью от развала, и благодаря ему мальчишки растут с отцом и даже получили еще одного деда. По ее мнению, много родственников не бывает.

КСТАТИ

В 2016 году, по данным Чувашстата, в браке родилось более 13 тыс. малышей, вне брака — 3 тысячи.

За пять месяцев 2017 года в республике зарегистрировано почти 2 тыс. браков, оформлено 1,6 тыс. разводов, на свет появилось 5,5 тыс. малышей.

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