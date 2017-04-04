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14:17 03.04.2017
В Чувашии стартуют экологические мероприятия по очистке и благоустройству территорий
12:06 03.04.2017
Платные парковки появятся в Чебоксарах в сентябре
13:43 01.04.2017
Стартовала заявочная кампания в загородные детские оздоровительные лагеря
10:14 01.04.2017
Чувашии на 323 млн 270 тысяч рублей увеличены лимиты финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда
12:52 31.03.2017
 1
150 деревьев и 2225 кустарников будут высажены в Чебоксарах весной 2017 года
12:11 31.03.2017
В Чувашскую Республику поступили первые паспорта болельщиков Кубка Конфедераций FIFA 2017
11:30 31.03.2017
Количество рейсов в Турцию из Чебоксар будет увеличено в два раза
11:10 31.03.2017
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Минсельхоз Чувашии согласовал реализацию инвестиционного проекта по реконструкции Чебоксарского городского молочного завода
17:11 30.03.2017
Семья Щербаковых из Мариинско-Посадского района Указом Президента России В.В. Путина награждена орденом «Родительская слава»
16:30 30.03.2017
Качество питьевой воды на контроле общественности и Правительства Чувашии
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К сведению граждан

О публичных слушаниях по годовому отчету об исполнении республиканского бюджета Чувашской Республики за 2016 год.
В соответствии с Законом Чувашской Республики «О регулировании бюджетных правоотношений в Чувашской Республике» 27 апреля 2017 года Государственный Совет Чувашской Республики проводит публичные слушания по годовому отчету об исполнении республиканского бюджета Чувашской Республики за 2016 год.
Предложения по годовому отчету об исполнении республиканского бюджета Чувашской Республики за 2016 год, опубликованному в газете «Республика» и размещенному на официальном сайте Государственного Совета Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.gs.cap.ru), принимаются Государственным Советом Чувашской Республики до 17 апреля 2017 года по адресу: 428004, г. Чебоксары, Президентский бульвар, дом 10.
Публичные слушания состоятся в Большом зале заседаний Дома правительства (г. Чебоксары, Президентский бульвар, дом 17).

Начало в 10 часов. Тел. для справок: 64-21-64, доб. 1028, 64-21-65.

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04.04.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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