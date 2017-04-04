К сведению граждан

О публичных слушаниях по годовому отчету об исполнении республиканского бюджета Чувашской Республики за 2016 год.
В соответствии с Законом Чувашской Республики «О регулировании бюджетных правоотношений в Чувашской Республике» 27 апреля 2017 года Государственный Совет Чувашской Республики проводит публичные слушания по годовому отчету об исполнении республиканского бюджета Чувашской Республики за 2016 год.
Предложения по годовому отчету об исполнении республиканского бюджета Чувашской Республики за 2016 год, опубликованному в газете «Республика» и размещенному на официальном сайте Государственного Совета Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.gs.cap.ru), принимаются Государственным Советом Чувашской Республики до 17 апреля 2017 года по адресу: 428004, г. Чебоксары, Президентский бульвар, дом 10.
Публичные слушания состоятся в Большом зале заседаний Дома правительства (г. Чебоксары, Президентский бульвар, дом 17).
Начало в 10 часов. Тел. для справок: 64-21-64, доб. 1028, 64-21-65.
Не так давно в Чебоксарах похоронили молодую девушку. Попрощаться с ней приехали люди из разных городов. Скорбели по утрате и в США, где погибшая жила в последнее время. Родом Анна была из Чебоксар. Она вернулась из-за океана сюда, чтобы отпраздновать юбилей отца. И тут погибла. На пешеходном переходе, в центре Чебоксар. Ее на полном ходу сбил маршрутный микроавтобус. Спасти жизнь девушки не удалось. (далее…)
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