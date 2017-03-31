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Чего ждут от митингов и что получают

«Позвали тут на митинг, пригласили выступить, может, что-нибудь скажу», – воодушевленно как-то сообщил знакомый, работающий в «Чувашавтотрансе», где руководство более четырех месяцев не выплачивало зарплату.
ПРОТЕСТ РАДИ ПРОТЕСТА
На вопрос, как помогут в решении проблемы организаторы протестной акции, собеседник затруднился ответить и даже не без труда припомнил название партии, представители которой агитировали к протесту.
Видимо, раньше агитаторы не очень-то торопились знакомиться с коллективом этого предприятия. Но вот удобный случай «попиариться» на проблеме, конечно, упущен не был.
Мой знакомый и сам имел сомнения в результативности участия в митинге, его расчет сводился к одному: «наделать шуму, чтобы начали что-то делать».
Между тем о проблеме транспортников, оставшихся без зарплаты, уже было известно в республиканском правительстве, ситуацию взял на контроль Глава Чувашии, в профильных министерствах шла срочная подготовка нормативных документов для предоставления субсидии на погашение долгов. А потому вряд ли можно было обвинять власть в бездействии.
Но лидеры оппозиционных партий парламента заявили тогда, что эти меры были предприняты только после их обращения. И громогласно требовали на митинге оплатить долги из республиканской казны, упуская тот факт, что цель деятельности унитарного предприятия, коим является «Чувашавтотранс», – решение государственных задач на коммерческой основе, а не за счет налогоплательщиков.
На митинг знакомый тогда все же пошел: «на всякий случай, послушать, что скажут». А сказали громко, выразив протест властям по всем возможным поводам. Так экономические протесты путем нехитрого манипулирования превратились в политические. А потому ощущение, что непростую историю конкретных людей используют в собственных целях, только окрепло…
Именно из-за отсутствия реального результата и влияния на жизнь общества все больше граждан страны сегодня не поддерживают протестные акции – приводит данные опроса «Левада-центра» издание «Коммерсантъ». 38 проц. респондентов такой метод выражения общественного мнения считают «по большей части неэффективным», 29 проц. – «совершенно неэффективным». 16 проц. принявших участие в опросе людей готовы довериться в решении проблем судам, 11 проц. верят в поддержку органов власти.
О том, что помочь им могут СМИ либо органы исполнительной власти, заявили по 11 проц. респондентов. Только 9 проц. верят, что на помощь придут политические силы, которые они поддержат на выборах. 7 проц. рассчитывают на общественные организации вроде профсоюзов. И лишь 4 проц. ищут решения путем митингов, забастовок и демонстраций.
Право высказывать свое мнение и адресовать запросы власти на согласованных митингах законно, и такие обращения не остаются неуслышанными. Но вот нужен ли, принесет ли пользу, продвинет ли хоть на йоту в решении наболевших проблем протест ради протеста? С лозунгами «Долой!» и «Всех в отставку!»?
Такая игра на руку некоторым политическим силам, заинтересованным в «наваре» в преддверии очередных выборов. А вот тем, за чей счет зарабатывают партийные очки, эти игры, думается, малоинтересны – им нужна конкретная дата, когда зарплату выплатят… Но об этом на митингах ни слова.
Столетие революции 1917 года российские граждане не хотят отмечать новыми потрясениями – гласят результаты социологических исследований. Тем более что плоды «эпохи перемен», рожденной майданом, мы наблюдаем собственными глазами здесь и сейчас.

Евгения ПИРОГОВА, газета «Грани» 29.03.2017

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Метки: Главное, .

31.03.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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