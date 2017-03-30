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Семья Щербаковых из Мариинско-Посадского района Указом Президента России В.В. Путина награждена орденом «Родительская слава»

Народная пословица гласит: «Коли есть отец и мать, так ребенку благодать». Если в семье мир и порядок, то дети пойдут по жизни уверенно, будут заниматься любимым делом и приносить пользу людям. Эти слова характеризуют семью Щербаковых из села Октябрьское Мариинско-Посадского района. Указом Президента России В.В. Путина от 20.03.2017 №119 «О награждении государственными наградами Российской Федерации» за заслуги в воспитании детей и укреплении семейных традиций семья награждена медалью ордена “Родительская слава”.

Глава семьи Геннадий Васильевич трудовую деятельность начал в 1960 году на Чебоксарском заводе железобетонных изделий №2 арматурщиком. С 1968 года по 1997 год, до ухода на заслуженный отдых, проработал машинистом холодильных установок сначала на Чебоксарском гормолзаводе, затем — на Октябрьском сепараторном пункте. В мае 1968 г. ему было присвоено звание «Ударник коммунистического труда». В 1987 году награжден Почетной грамотой за достигнутые высокие показатели в работе. За долголетний добросовестный труд в 1988 году награжден медалью «Ветеран труда».

Супруга, Руфина Тимофеевна – педагог. Она закончила Канашское педагогическое училище. Трудовую деятельность начала в 1962 году в Ишакской школе-интернате пионервожатой, с 1963 г. по 2004 г. работала в Октябрьской специальной (коррекционной) школе-интернате для слабослышащих детей воспитателем. Более 40 лет Руфина Тимофеевна посвятила благородному делу воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. Пользовалась уважением и авторитетом среди воспитанников и коллег, принимала активное участие в художественной самодеятельности, за время работы неоднократно поощрялась администрацией школы-интерната. За многолетний добросовестный труд и достигнутые успехи в деле обучения и воспитания подрастающего поколения награждена Почетными грамотами, Благодарственными письмами районного отдела народного образования, в 1998 году — Почетной грамотой Министерства образования Чувашской Республики. Указом Президиума Верховного Совета Чувашской АССР награждена медалями «Медаль материнства» II и I степеней. За долголетний добросовестный труд в 1986 году награждена медалью «Ветеран труда».

Несмотря на свой пенсионный возраст, супруги Щербаковы активно участвуют в общественной жизни своей деревни. На празднике села в 2010 году в конкурсе «Самый благоустроенный индивидуальный дом» они заняли 1-е место. Ведут свое подсобное хозяйство, на приусадебном участке они выращивают овощи и фрукты. В прошлом году Щербаковы отпраздновали золотую свадьбу.

Геннадий Васильевич и Руфина Тимофеевна вырастили и воспитали четырех дочерей и двух сыновей. Благодаря своим родителям все дети имеют хорошее образование, воспитание, любимую работу, нашли достойный путь в жизни. За время учебы в Октябрьской средней школе все дети зарекомендовали себя дисциплинированными и старательными учениками, отличниками учебы, принимали активное участие в жизни класса и школы, что подтверждают похвальные листы, Почетные грамоты детей и благодарственные письма родителям от дирекции школы. Дети с малых лет приобщались к семейному труду, помогая по дому и на садовом участке. В школьные годы во время летних каникул были заняты на сельскохозяйственных работах. По примеру родителей дети также ведут здоровый образ жизни, заботятся о здоровье, образовании, физическом развитии своих детей, воспитании в них бережного отношения к духовным ценностям своего народа, уважения к старшим. Они пользуются в селе авторитетом.

Односельчане с большим уважением относятся к семье Щербаковых, в традициях которой — здоровый образ жизни, забота об образовании, духовном и нравственном развитии детей. Щербаковы являются образцом укрепления семейных традиций села Октябрьское, служат для окружающих примером достойного воспитания детей, трепетного отношения к судьбе родного села.

Н.Колесникова

Источник: Мариинско-Посадский район Чувашской Республики

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Метки: Главное, Лента новостей, .

30.03.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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