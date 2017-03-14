Главное, Культура Представляет остров-град Свияжск МУЗЕЙ ИЗ ТАТАРСТАНА ПРИВЕЗ УНИКАЛЬНУЮ КОЛЛЕКЦИЮ ИКОН Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Остров-град Свияжск» представил в Чувашии передвижную выставку уникальных икон. Коллекция икон Божией Матери «Всех скорбящих радость» собрана по инициативе директора музея-заповедника Артема Силкина.

Директор музея-заповедника стал гостем вернисажа и рассказал, что выставка посвящена 110-летию Свияжского собора Божией Матери иконы «Всех скорбящих радость», памятнику культурного наследия Татарстана, одному из тех объектов, куда стремятся попасть на экскурсию все туристы, приезжающие в Свияжск. Сами же выставленные здесь материалы знакомят и с результатом четырехлетней реставрации собора, проведенной при участии республиканского Фонда возрождения памятников истории и культуры Республики Татарстан в рамках проекта «Культурное наследие – остров-град Свияжск и древний Болгар» и позволившей восстановить его в первоначальном облике. Сейчас это один из самых величественных храмов Татарстана, построенных в неовизантийском стиле.

Присутствовавший на вернисаже наместник Свято-Троицкого монастыря архимандрит отец Василий (Паскье) напомнил, что немало общего было в истории его обители и Свияжского Богородице-Успенского мужского монастыря. Основателем обоих был Святитель Герман – архиепископ Казанский и Свияжский, памятник которому поставлен на территории чебоксарского монастыря в ноябре прошлого года.

Отметила эту связь и исследователь православного искусства на территории Чувашии Антонина Мордвинова. «Оказалось, самое раннее упоминаемое в архивных документах имя иконописца относится к 1672 году. Им был Ефрем Васильевич Емельянов, сын священника Благовещенской церкви в Свияжске», – сообщила она.

Артем Силкин рассказал также о жизни острова и познакомил посетителей с историей его монастырей и храмов, их архитектурой, подробным описанием представленной иконы и ее разнообразными типами. В экспозиции иконописные, литые, печатные на металле и эмалевые образы XVIII–XIX веков с изображением Богоматери «Всех скорбящих радость». По преданиям, чудотворный образ впервые появился в XVII веке в церкви Преображения в Москве. Впоследствии икону писали как с младенцем Иисусом, так и без, в окружении страждущих, просящих людей.

Существует и редкий извод, прославившийся как «чудо с грошиками» в Петербурге. Во время грозы молния ударила в часовню, где находилась икона «Всех скорбящих радость», двенадцать монет из кружки подаяний с огромной силой были вбиты в доску иконы. Это событие привлекло к ней верующих людей, ее признали чудотворной. В XIX–XX веках было создано множество списков с этого образа.

Выставку в Чувашском национальном музее обогатили живописные работы современных художников, проникшихся атмосферой острова-града, поразившего их, по словам Артема Силкина, эстетикой старых зданий и высокой простотой. Они нашли созвучную этой эстетике, несколько наив-ную изобразительную форму. Поэтому выставка в целом дает не только исчерпывающую информацию об этом удивительном месте, но и передает его неповторимый дух. Елена ЯСКЕВИЧ

Метки: Культура, Выставки, Христианство.



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