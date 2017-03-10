Сегодня в республике проходит рейд «Пешеходный переход»

10 марта сотрудники ГИБДД проведут на дорогах республики профилактическое мероприятие «Пешеходный переход», направленное на предупреждение дорожно-транспортного травматизма среди пешеходов.

С начала года на дорогах Чувашии произошло 95 ДТП с участием пешеходов. За 2 месяца на пешеходов-нарушителей составлено 6 713 административных протоколов.

Пешеходам следует всегда соблюдать осторожность и быть предельно внимательным на дороге. Запрещается выходить на проезжую часть, не убедившись в личной безопасности, а переходить улицу следует в четко отведенных для этого местах, для того, чтобы не создавать трудностей в движении автомобилей.

Важнейшим условием безопасного проезда зоны пешеходного перехода со стороны водителя является снижение скорости при подъезде к нему, достаточное для полной остановки транспорта в случае необходимости.

Источник: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики