Сегодня в республике проходит рейд «Пешеходный переход»

10 марта сотрудники ГИБДД проведут на дорогах республики профилактическое мероприятие «Пешеходный переход», направленное на предупреждение дорожно-транспортного травматизма среди пешеходов.
С начала года на дорогах Чувашии произошло 95 ДТП с участием пешеходов. За 2 месяца на пешеходов-нарушителей составлено 6 713 административных протоколов.
Пешеходам следует всегда соблюдать осторожность и быть предельно внимательным на дороге. Запрещается выходить на проезжую часть, не убедившись в личной безопасности, а переходить улицу следует в четко отведенных для этого местах, для того, чтобы не создавать трудностей в движении автомобилей.
Важнейшим условием безопасного проезда зоны пешеходного перехода со стороны водителя является снижение скорости при подъезде к нему, достаточное для полной остановки транспорта в случае необходимости.
Источник: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
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