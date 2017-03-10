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    МегаФон запустил высокоскоростную сеть 4G в Шумерле

    Высокоскоростной мобильный интернет 4G от МегаФона стал доступен жителям Шумерли. Теперь им не нужно быть привязанным к стационарному компьютеру с проводным интернетом, чтобы загружать тяжелые файлы. На скорости до 75 Мбит/с абоненты оператора могут смотреть онлайн видео в высоком разрешении с экрана смартфона, просто гуляя по улицам города.

    «МегаФон первым запустил 4G-сеть в Чувашии, и до настоящего момента она покрывала 4 самых больших города республики: Чебоксары, Новочебоксарск, Канаш и Алатырь. Теперь к ним присоединилась и Шумерля. Жителям города еще предстоит привыкнуть к высоким скоростям мобильного интернета, но уверен – уже через несколько месяцев они не смогут представить, как жили без него раньше», — отметил директор компании «МегаФон» в Чувашии Дмитрий Кузнецов.

    Сеть 4G – это, прежде всего, впечатляющие скорости передачи данных. Максимальные скорости передачи данных составляют 75 Мбит/с, средние показатели – 15-20 Мбит/с, что в 5-7 раз выше, чем в сетях предыдущего поколения связи 3G.

    Чтобы получить доступ к интернету нового поколения и в полной мере ощутить его преимущества, абоненты МегаФона могут обменять свою старую SIM-карту на новую, с поддержкой 4G. Сделать это можно бесплатно в салонах связи. В Шумерле они находятся на улице Маршала Жукова 3А и улице Ленина 8. Там же представлены мобильные устройства с поддержкой технологии 4G/LTE – смартфоны, модемы, роутеры и планшеты от крупнейших мировых производителей и выпущенные под собственным брендом оператора. Также до 19 марта 2017 г. можно приобрести 4G-смартфон и получить скидку до 50% на второй. Цены на акционные устройства – от 3990 рублей. Убедиться, что SIM-карта и мобильное устройство абонента могут работать в сети 4G, можно с помощью команды *507#.

    Для комфортного использования интернета в смартфоне необходимо выбрать подходящий тарифный план. Для этих целей каждый второй абонент МегаФона выбирает тарифы линейки «Все включено». Она позволяет выбрать нужный объем трафика в зависимости от потребностей человека. Например, с тарифом «Все включено М» абонент за 300 рублей ежемесячно получает по 500 минут, 500 СМС и 5 ГБ трафика, а при подключении до 2 апреля 2017 года еще и возможность 30 дней смотреть любимые телеканалы и сериалы бесплатно на МегаФон.ТВ.

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    Метки: Главное, Лента новостей, Статьи партнеров, .

    10.03.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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