Мамонты могут подождать

Вокруг историко-художественного музейного комплекса Новочебоксарска последние месяцы кипят нешуточные страсти. Сначала из научного, просветительского и культурного центра, включающего в себя два музея – художественный и музей краеведения и истории города, – увольняется директор Александр Ильин. А недавно между чиновниками городской администрации и научными работниками состоялся разговор на повышенных тонах. Из-за чего Новочебоксарск вдруг стал ареной конфликта?

ИЗ САМЫХ ПОСЕЩАЕМЫХ МУЗЕЕВ СТРАНЫ

Музей города в Новочебоксарске пробовали открыть еще в 70-х годах прошлого столетия, то есть во времена его главных строек. Но музей в то время не состоялся. А вот выставочный зал, открывшийся в 1983 году по инициативе главного архитектора Бориса Шимарева и получивший в дар большую коллекцию произведений российских художников от Дирекции Союза художников РСФСР, устоял и стал впоследствии городским художественным музеем. Его третий по счету директор, Александр Ильин, десятилетие до этого возглавлявший попечительский совет, стал инициатором и строителем нового музея – краеведения и истории города, открытого в 2009-м. Через два года они были объединены в один комплекс.

Уже в 2011 году музей на своем сайте приветствовал посетителей словами о том, что в его стенах работает постоянная экспозиция, посвященная 50-летию города. Основополагающим принципом здесь были объявлены развитие и популяризация естественных и исторических наук, истории родного края, взаимодействия природы и человека на берегах Волги. В музее сумели добиться притока посетителей, в основном за счет детских образовательных программ. А работающие здесь молодые ученые, в частности, археолог Дмитрий Спрыжков, создали археологическую лабораторию и дали музею пропуск в число организаций, имеющих разрешение на проведение самостоятельных археологических раскопок.

Одним словом, коллектив нацеливался на скрупулезную и не слишком торопливую музейную деятельность в красивом здании в центре города, попутно работая на раскопках, принимая сотни детских экскурсий и зарабатывая на создание экспозиций мастер-классами, лекциями и археологической экспертизой. Марина СОЛОВЬЕВА, заместитель главы администрации Новочебоксарска по социальным вопросам:

– На день приема граждан к главе администрации приходили сразу три делегации жителей города с просьбой о музее истории города, чтобы не забывать прошлое: группа писателей, представители деревень, на месте которых построен Новочебоксарск, ветераны. Где у нас можно увидеть первый камень, первую каску и так далее? Разве для этого много нужно? Разные категории населения хотят себя видеть в истории города. НАЧАЛИ С СЕДОЙ ДРЕВНОСТИ

Однако за последнее десятилетие в администрации города Новочебоксарска поменялось пять сити-менеджеров. Каждый из них побывал в музее несколько раз, высказал свои пожелания или требования, но проверить их исполнение уже не успевал. Музей от всего этого тоже потряхивало, но он, как уверяют эксперты, продолжал упорно гнуть свою линию музейного развития, фундаментом которого была седая древность новочебоксарской земли.

За это время депутаты горсобрания не раз высказывали свое оригинальное видение будущего музея, чем вызывали улыбку у его сотрудников. Так, однажды народные избранники предложили продать помещение художественного музея и приобрести на вырученные деньги пару троллейбусов. Но в прошлом году стало уже не до смеха.

По словам самих музейщиков, за последний год было прислано пять или шесть внеплановых проверок. Возможно, так и должно быть, но в начале декабря Александр Ильин после встречи с главой администрации Игорем Калиниченко неожиданно для многих написал заявление по собственному желанию. «Мне почти 65 лет, и со мной так еще никогда не разговаривали», – объясняет причину бывший директор.

Что могло стать причиной этого эмоционального разговора? Как глава администрации Игорь Калиниченко в качестве заказчика муниципальных услуг имеет полное право ставить задачи руководству музея и спрашивать с него за их решение. «Так-то оно так, – говорит источник «Советской Чувашии», – но в Новочебоксарске намечается определенная тенденция: при рассмотрении предложений о внесении изменений в городской уклад, пусть даже безобидных и вполне достойных, суть вопросов уходит на второй план, а в центре внимания оказывается напористость, с которой администрации города действует. Видимо, классический подход «А поговорить?» здесь не действует». ОТ РЕДАКЦИИ

Газете «Советская Чувашия» трудно судить о методах общения горадминистрации с населением. Тем более что никакой работы по информированию о своей деятельности на уровне республиканских СМИ городские чиновники не ведут. С «Винокурова, 14» в отличие от многих других муниципалитетов республики не поступило ни одной просьбы поддержать городские власти в реализации какого-то проекта, ни одной жалобы на ту или иную статью. Однако это не означает, что журналисты издания остаются в стороне и ничего не видят. Взять хотя бы пресловутый кордодром, который для новочебоксарцев стал олицетворением затянувшейся проблемы, а для городских властей – опять же раздражителем. Ситуация вокруг проекта о переносе кордодрома из центра в район нижней набережной, по мнению экспертов, вышла из-под контроля. Вместо того чтобы изначально выслушать все стороны и выйти к жителям с готовым понятным предложением, новочебоксарские чиновники саму идею обсуждения проекта теперь воспринимают как личную обиду. Зачем разговаривать, если перенос должен быть.

Наблюдатели уверяют, что все, кто вспоминает о кордодроме, и необязательно только противники переноса, сразу объявляются перешедшими в стан врагов администрации. В Новочебоксарске даже запустили шутку, что, мол, руководству музея досталось из-за того, что в нем планировалось провести конференцию по обсуждению судьбы кордодрома. Только Ильину не до смеха: он подтверждает, что к нему, незадолго до вызова на ковер, действительно обратилась депутатская группа с просьбой предоставить помещение для проведения конференции, но тема не была озвучена, а потом и мероприятие отменилось. Напоминаем, что сам кордодром сегодня планируют посещать всего чуть более 100 человек. Посещаемость музея в разы больше. Дмитрий СПРЫЖКОВ, исполняющий обязанности директора историко-художественного музейного комплекса Новочебоксарска:

– У нас уже активно работает раздел палеонтологии и во многом готов раздел археологического прошлого: заказаны витрины, построены диорамы, и мы уже представляем, каким будет этот зал. Всего же разделов будет четыре. Кроме названных еще разделы этнографии и собственно истории города, в котором будет показана современная история Новочебоксарска. КОНЦЕПЦИЯ ПРЕТКНОВЕНИЯ

А дальше «тема музея» фактически стала еще одним «кордодромом». Первыми на уход Ильина отреагировали коллеги, художники (Ильин еще и художник). Союз художников Чувашии даже составил петицию для сбора подписей и отправил ее Главе республики.

– Мы обеспокоены этим фактом, – говорит председатель Союза художников Чувашии Андрей Анохин. – С именем Александра Владимировича связано в Чувашии возрождение меценатства и развитие музейного дела. Он создал культурный центр для всех, проводит занятия с трудными подростками. Его уход с поста ставит под угрозу срыва многие выставочные проекты.

Художники даже объявили бойкот, заявив, что не будут выставляться в Новочебоксарске, пока Ильина не восстановят в должности. Правда, проиграют от этого прежде всего простые новочебоксарцы и сами творцы.

Интересно, что вызванный в городское Собрание депутатов теперь уже исполняющий обязанности директора музейного комплекса Дмитрий Спрыжков тоже сразу же нарвался на «троллинг». С изумлением он выслушал не только то, что «музей давно работает неправильно», но и предложение от одного из депутатов передать здание музея городскому загсу.

Впрочем, горадминистрация сразу открестилась от этой идеи – мол, даже и не думали. Зато перед самым Новым годом поступила директива срочно разработать концепцию экспозиции по современной истории города, которой в музее «до сих пор нет». То есть за музей взялись очень серьезно.

Встреча коллектива музея с главой администрации Игорем Калиниченко, приехавшим «принимать концепцию», тоже мало напоминала братание единомышленников. На тон, не терпящий никаких возражений, музейщики ответили глухой обороной, и никакого разговора не получилось вовсе.

Сити-менеджер был удивлен и раздражен тем, что за месяц нельзя было «нарисовать на бумаге первый колышек», то есть эскиз зала истории города. Сотрудники музея – непониманием, что за каждым музейным «эскизом» всегда стоит исследовательская работа.

– Строительство музейной экспозиции немного сложнее любой картинки, – объясняет отвечающий в музее за краеведение Валентин Николаев. – У любого предмета есть своя история, свои изыскания.

Но эти детали только подливали масла в огонь. Чиновники и музейные сотрудники говорили совершенно на разных языках. Игорь Калиниченко задавал все время один вопрос: «Сколько нужно денег и какой срок, чтобы появился зал современной истории?» Ученые и краеведы снова и снова начинали говорить, что концепция и расчет технико-экономических показателей с кондачка не делаются. Ими по-хорошему вообще занимаются отдельные специалисты, и стоит это дорого.

На что, в конце концов, получили прямое указание не возражать, поскольку «я вообще-то вам зарплату здесь плачу», и прямой совет, что «за деньги каждый дурак сделает». Прямым текстом глава администрации посоветовал оставить пока «эту археологию», потому что «сегодня остро стоит вопрос о воспитании молодежи с привязкой к местности. И мамонты в эту плоскость не вписываются». Ирина БЕЛИКОВА, пресс-служба филиала ПАО «РусГидро» – «Чебоксарская ГЭС»:

– С Новочебоксарским историко-художественным музейным комплексом энергетиков связывает многолетнее успешное сотрудничество. В рамках благотворительной программы «Чистая энергия» Чебоксарская ГЭС вместе с музеем провела в городе международный фестиваль резьбы бензопилой. Замечательные работы скульпторов на экологической аллее «Ельниковская роща» и в контактном зоопарке рощи стали настоящей достопримечательностью Новочебоксарска, Гидроэнергетики помогли музею организовать выставку об истории Чебоксарской ГЭС, профинансировали экспозицию о стоянках первобытных людей на территории города, подарили видеотехнику для занятий с детьми, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и попавшими в трудную жизненную ситуацию. Дальнейшая судьба музея волнует всех горожан, в том числе сотрудников Чебоксарской ГЭС. Сохранятся ли его связи с лучшими выставочными залами и музеями страны? Смогут ли дети знакомиться с историей и культурой, не выезжая за пределы города? Будет ли Новочебоксарск по-прежнему творческим и образованным? Нужен городу с полувековой историей музей с экспозицией о первых строителях? – Конечно. Есть материалы в фондах? – Многое уже собрано. Занимаются этой работой музейщики Новочебоксарска? – На этот счет у сторон разное мнение. Городские чиновники, которые вдруг озаботились данной стороной дела, считают, что не делается ничего. Музейные сотрудники заявляют обратное. Но тут интересно другое: почему именно так надо разговаривать с людьми, уже немало сделавшими в своей области, будто их в срочном порядке вознамерились просто убрать с дороги? И почему вдруг все собралось в такой ком противоречий и бескомпромиссности? Что, собственно, за этим стоит?

Ответ на этот вопрос, вероятно, мы получим уже в ближайшее время. Однако высказанные в петиции художников опасения тревожат не только их. Культура в любом городе держится исключительно на личностях, тут слова «кадры решают все» надо понимать буквально. И любое «изъятие» так перекраивает культурный ландшафт, а, в конце концов, и самосознание людей, что на восстановление потом действительно уходят десятилетия. Если он вообще восстанавливается. В ЗЕРКАЛЕ СМИ Разные люди и разные версии

Ольга ПЕТРОВА, шеф-редактор ГТРК «Чувашия»:

– Мы решили осветить тему новочебоксарского музея после звонков нескольких жителей города. Они были обеспокоены: что ждет музей после ухода с поста директора Александра Ильина? Просили разобраться в ситуации, говорили, что в городе появилась информация, якобы музейный комплекс хотят реорганизовать, лишить его здания на улице Винокурова. Причем разные люди рассказывали разные версии: объединить музей с детской художественной школой, библиотечной сетью и даже Ельниковской рощей. Чтобы развеять ненужные слухи, ГТРК «Чувашия» направила в администрацию города официальный запрос, и и.о. главы Ольга Чепрасова ответила, что «передача здания другим муниципальным учреждениям не планируется». По крайней мере, вмешательство СМИ не позволяет заинтересованным лицам «по-тихому» провернуть какие-нибудь хитрые многоходовки. Мы будем следить за тем, что происходит вокруг музея, и в марте собираемся освещать конкурс на замещение должности директора.

*** «Закон – не дышло…»

О ситуации в Новочебоксарске рассказывает и газета «Комсомольская правда». Тема ее публикации – страсти, кипящие вокруг новочебоксарского кордодрома. Вот что пишет в колонке колумниста первый заместитель генерального директора «Русгидро» Владимир Маркин.

…Город Новочебоксарск в Чувашии раскололся из-за жужжания. Оно сильно беспокоит главу администрации города Игоря Калиниченко и нескольких депутатов городского Собрания. По мнению этих уважаемых людей, жужжание раздается с территории кордодрома, где школьники запускают модели самолетов. Территорию под кордодром выделили юным авиамоделистам в 2012-м при прежней администрации, а любая прежняя администрация всегда в чем-нибудь да виновата. Вот и тут новые люди во власти решили, что это неправильные пчелы, и они дают неправильный мед… то есть разрешение на кордодром было выдано без достаточных оснований. А раз так, то почему бы его не снести.

Но поскольку мы живем в правовом и демократическом государстве, снос должен быть как следует подготовлен. Горадминистрация обратилась в суд, чтобы тот подтвердил неправомерность существования такого шумного объекта, как кордодром, рядом с таким очагом культуры, как музыкальная школа. Общественности же была представлена история о юных скрипачах и пианистах, измученных жужжанием неправильных авиамоделей, и предложен вариант решения проблемы – плавное перемещение кордодрома туда, где он уже никому и никогда не помешает (хотя бы потому, что дети туда вряд ли доберутся)… Однако путь к окончательной победе над жужжанием оказался непрост. За авиамоделистов вступились те, кто уже пять лет помогает строительству кордодрома и работе авиамодельного клуба «Чайка» – в том числе компания «РусГидро» (в городе она не чужая, город вырос вокруг химкомбината и Чебоксарской ГЭС).

(Полный текст – в газете «Комсомольская правда» – Казань»)

