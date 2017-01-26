Девушки заставили себя уважать

Игроки новочебоксарского «Сокола-2002» в рамках юношеского первенства России приняли на домашнем льду не совсем привычного для себя соперника.

Девичья ледовая дружина «СКИФ» (Нижний Новгород) является одной из базовых команд национальной женской сборной по хоккею с шайбой. Она тоже принимает участие в указанном первенстве страны. Только ее игроки согласно регламенту соревнований на два года старше тех 14–15-летних мальчишек, с которыми они состязаются. Тем не менее в турнирной таблице «СКИФ» прочно обосновался на последнем, десятом, месте.

«Соколов» перед сдвоенным рандеву с нижегородками буквально накрыла волна болезней игроков. Тренерам едва удалось наскрести две боеспособные «пятерки», и в первой игре парни из Новочебоксарска переиграли соперниц лишь по буллитам – 4:3. А на следующий день – уже в основное время со счетом 3:1. Сейчас «Сокол-2002» идет в первенстве России на пятом месте.

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? Женский хоккей в России начали развивать в 90-х годах ХХ века.