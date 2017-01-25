Чтобы избежать штрафа – не нарушай!

В прошлом году Росреестр по Чувашии проверил более шести тысяч земельных участков, выявлено 3205 нарушений земельного законодательства.
Наибольшее количество нарушений установили госинспекторы Чебоксар, Алатырского и Чебоксарского районов. К административной ответственности привлечено 776 нарушителей на общую сумму свыше восьми миллионов рублей. Около половины суммы поступило в местный бюджет, остальные деньги пошли в федеральный.
Также по итогам минувшего года управлением выявлено 193 факта неиспользования и нецелевого использования земельных участков. Заброшенные земли, строительство коттеджей или автозаправок на сельхозземлях – нередкие случаи для нашей республики. Немало фактов, когда земельные участки, выделенные под жилищное строительство, не осваиваются в течение более трех лет.
Впервые в прошлом году управление провело восемь проверок в отношении органов местного самоуправления по вопросам предоставления земельных участков. И практически в каждом сельском поселении были выявлены нарушения.
Проведено более 2100 административных обследований, по результатам которых часть земельных участков включена в план проверок на нынешний год, в 292 случаях проведены внеплановые проверки – подтвердились 230 фактов нарушений.
Благодаря административным обследованиям удалось сократить количество «пустых», то есть нерезультативных проверок, сообщили в управлении. Раньше возможности проводить обследование у земинспекторов не было, по каждому обращению приходилось назначать внеплановую проверку. Нередко жалобы оказывались необоснованными, и фактически работа инспектора проводилась впустую. Адмобследование позволило и количество проверок сократить, и их результативность повысить.
Стало больше материалов, поступивших в Росреестр из ведомств, осуществляющих муниципальный земельный контроль. Для сравнения: в 2015 году в управление ими было направлено 73 материала, а в прошлом – 190. По результатам их рассмотрения к ответственности привлечено 81 виновное лицо, общая сумма штрафа составила более 450 тысяч рублей. Взаимодействие налажено и с правоохранителями. К примеру, из прокуратуры в управление Росреестра поступило 37 материалов о нарушении земельного законодательства и восемь – из органов регионального МВД.
ДОСЛОВНО Татьяна ВАСИЛЬЕВА, заместитель руководителя Управления Росреестра по Чувашии:
– В прошлом году граждане стали более сознательными, во многих случаях они выполняли выданные им предписания об устранении нарушений. За год устранено 1560 нарушений земельного законодательства. За неисполнение предписаний возбуждено 415 административных дел. Таким нерасторопным нарушителям грозит штраф – от 10 тысяч рублей для граждан и от 200 тысяч для организаций. Наказывали и за неуплату штрафа в 60-дневный срок, в суд было направлено 19 административных дел.
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