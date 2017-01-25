Чтобы избежать штрафа – не нарушай!

«ПУСТЫХ» ПРОВЕРОК СТАЛО МЕНЬШЕ

В прошлом году Росреестр по Чувашии проверил более шести тысяч земельных участков, выявлено 3205 нарушений земельного законодательства.

Наибольшее количество нарушений установили госинспекторы Чебоксар, Алатырского и Чебоксарского районов. К административной ответственности привлечено 776 нарушителей на общую сумму свыше восьми миллионов рублей. Около половины суммы поступило в местный бюджет, остальные деньги пошли в федеральный.

Также по итогам минувшего года управлением выявлено 193 факта неиспользования и нецелевого использования земельных участков. Заброшенные земли, строительство коттеджей или автозаправок на сельхозземлях – нередкие случаи для нашей республики. Немало фактов, когда земельные участки, выделенные под жилищное строительство, не осваиваются в течение более трех лет.

Впервые в прошлом году управление провело восемь проверок в отношении органов местного самоуправления по вопросам предоставления земельных участков. И практически в каждом сельском поселении были выявлены нарушения.

Проведено более 2100 административных обследований, по результатам которых часть земельных участков включена в план проверок на нынешний год, в 292 случаях проведены внеплановые проверки – подтвердились 230 фактов нарушений.

Благодаря административным обследованиям удалось сократить количество «пустых», то есть нерезультативных проверок, сообщили в управлении. Раньше возможности проводить обследование у земинспекторов не было, по каждому обращению приходилось назначать внеплановую проверку. Нередко жалобы оказывались необоснованными, и фактически работа инспектора проводилась впустую. Адмобследование позволило и количество проверок сократить, и их результативность повысить.

Стало больше материалов, поступивших в Росреестр из ведомств, осуществляющих муниципальный земельный контроль. Для сравнения: в 2015 году в управление ими было направлено 73 материала, а в прошлом – 190. По результатам их рассмотрения к ответственности привлечено 81 виновное лицо, общая сумма штрафа составила более 450 тысяч рублей. Взаимодействие налажено и с правоохранителями. К примеру, из прокуратуры в управление Росреестра поступило 37 материалов о нарушении земельного законодательства и восемь – из органов регионального МВД.