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Помогите вас вылечить

Газета «Советская Чувашия» и Республиканский клинический онкологический диспансер запускают новый проект «Жизнь плюс здоровье». В цикле статей мы хотим рассказать, что делать, к кому обращаться, как себя вести, если вдруг у вас заподозрили опухоль. И, конечно, поделиться знаниями о современных методах диагностики, лечения рака и реабилитации пациентов.
Число заболевших онкологией с каждым годом становится больше во всем мире, и здесь мы, к сожалению, не отстаем. Единственное утешение – медицина не стоит на месте, и то, что двадцать лет назад было неизлечимым и неоперабельным, лечится и оперируется. Для скептиков приведу простой пример: сто лет назад люди панически боялись гриппа, от него умирали тысячи. Сейчас им никого не испугаешь: люди нередко даже прививки делать не желают. И хотя от гриппа до сих пор погибают, это воспринимается как печальное исключение. С онкологией иначе, диагноз все еще внушает страх, хотя если поймать рост опухоли в самом начале, то выздоровление наступает у большинства людей.
Появились препараты, которые позволяют длительно жить и людям с запущенными формами болезни. Но все-таки эффективность лечения зависит от выявления болезни на самой ранней стадии.
Самые распространенные виды рака – молочной железы, легких, желудка, кишечника, кожи, которые несложно обнаружить на ранних этапах. Но для этого нужно систематически обследоваться. Поэтому нами должен руководить не страх, как бы чего не обнаружили, а деловое отношение к здоровью: необходимо пройти обследование и пролечиться, если возникла необходимость.
Что для этого мы можем сделать сами? Первое – это проходить систематические диспансеризации, которые нам полагаются бесплатно раз в три года. Второе – если есть заболевшие раком родственники, значит, обследоваться ежегодно: делать УЗИ внутренних органов, предстательной железы, снимки легких, маммографию, посещать проктолога. Регулярно осматривать полость рта, кожу, молочные железы. Появилось подозрение – «что-то тут не так» – обращаться к врачу. Очень хорошо, если у вас есть возможность ежегодно сдавать кровь на онкомаркеры. Почему ежегодно? В таком случае при изменении какого-то показателя можно быстро на это отреагировать.

КСТАТИ
Основные онкомаркеры: РЭА (рак кишечника), СА 125, СА 72-4, АФП (опухоли яичников), ПСА (рак предстательной железы), СА 15-3 (рак молочной железы).

Если врач или пациент заподозрил какое-то новообразование, он должен обратиться в онкологический диспансер. И не надо этого бояться! Вы даже не представляете, сколько вокруг вас живет людей, победивших рак, просто потому, что они об этом не рассказывают.
Уважаемые читатели, если у вас возникнут вопросы, на которые вы хотели бы получить ответы, пишите нам по адресу: soc@chuvashia.ru с пометкой: Жизнь плюс здоровье.

Фото из архива РКОД
? Ежегодно в Республиканском онкологическом диспансере проходят лечение более 10 тыс. пациентов, получают консультационную помощь более 70 тыс. человек.

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Метки: Главное, .

17.01.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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