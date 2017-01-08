«…Тут бабушки летают на мопедах»

26-летний профессиональный боец из Чебоксар Наталья Денисова одержала уверенную победу на крупном международном турнире в Китае.

Соревнования состоялись в канун нашего Рождества в южно-китайском Гуанчжоу, третьем по величине городе этой страны. Против подопечной тренера Андрея Жилкина, двукратной чемпионки России по панкратиону, многократной победительницы престижных турниров по ММА организаторы спортивного шоу выставили чемпионку Азии по ушу-саньда и тайскому боксу, местную уроженку Лю Сяоми.

В результате единогласным решением спортивных арбитров победила Наталья Денисова, а у ее соперницы к тому же оказался сломан нос.

После боя вдохновленная успехом Наталья совершила прогулку по ночному Гуанчжоу и оставила такую запись на своей страничке в соцсетях: «Тут даже в шортах и в футболке душно. Воздух влажный и висит смог. Всюду, не подчиняясь светофорам, летают мопеды с бабушками или с молодыми женщинами с детьми на руках за рулем».

Фото vk.com 21mma

? А еще наша Наташа работает художником в студии аэрографии.