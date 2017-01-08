«…Тут бабушки летают на мопедах»

26-летний профессиональный боец из Чебоксар Наталья Денисова одержала уверенную победу на крупном международном турнире в Китае.
Соревнования состоялись в канун нашего Рождества в южно-китайском Гуанчжоу, третьем по величине городе этой страны. Против подопечной тренера Андрея Жилкина, двукратной чемпионки России по панкратиону, многократной победительницы престижных турниров по ММА организаторы спортивного шоу выставили чемпионку Азии по ушу-саньда и тайскому боксу, местную уроженку Лю Сяоми.
В результате единогласным решением спортивных арбитров победила Наталья Денисова, а у ее соперницы к тому же оказался сломан нос.
После боя вдохновленная успехом Наталья совершила прогулку по ночному Гуанчжоу и оставила такую запись на своей страничке в соцсетях: «Тут даже в шортах и в футболке душно. Воздух влажный и висит смог. Всюду, не подчиняясь светофорам, летают мопеды с бабушками или с молодыми женщинами с детьми на руках за рулем».
Фото vk.com 21mma
? А еще наша Наташа работает художником в студии аэрографии.
Константин КОСАЧЕВ, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам
Трагические события вчерашнего вечера – убийство российского посла в Турции Андрея Карлова, трагический инцидент в Берлине, стрельба перед посольством США в Анкаре и у исламского центра в Цюрихе – безусловно, имеют одну важную точку пересечения. (далее…)
При частичном или полном использовании материалов сайта СоветскаяЧувашия.рф (sovch.chuvashia.com) в печатных изданиях, а также радио- и телепередачах ссылка на издание обязательна. При использовании в интернет-изданиях активная индексируемая гиперссылка на ресурс обязательна. В противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.