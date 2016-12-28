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Главное, Культура
Праски Витти – вне конкуренции!

На главном событии года было много сюрпризов. Один из них – портрет юбиляра, сделанный молодой художницей Евгенией Анцуповой. Фото Госкиностудии «Чувашкино».САМЫМИ ЛУЧШИМИ СТАЛИ ВЫСТАВКА, ФЕСТИВАЛИ И ИНТЕРНЕТ-ТРАНСЛЯЦИИ

«Советская Чувашия» подвела итоги собственного рейтинга событий в области культуры и искусства. 36 экспертов, а это те, кто пишет о культуре, а также герои этих публикаций, выбирали лучшие из сотни самых разных культурных событий, нашедших свое отражение на страницах нашей газеты. В этом году мы попробовали запустить и онлайн-голосование на сайте газеты. Интересно, что культурным событием года и эксперты, и участники народного голосования в результате назвали одно – это выставка работ народного художника Чувашии, заслуженного художника России Праски Витти, посвященная 80-летию художника и проходившая в сентябре в Художественном музее.
«Я чувствую себя сейчас более свободным, – говорил по поводу возраста и творчества Виталий Петрович в интервью «Советской Чувашии» перед этим вернисажем. – И меня вдохновляют примеры. Японский художник Хокусай сказал: «В сто лет я сделал свою самую лучшую работу». И о том, что человек рождается с ожиданием красоты, а свою работу на деревенском огороде он тоже считает художественной.
И сама выставка, где было собрано более 200 произведений живописи, графики, эмалей уникального мастера, стала ярчайшим событием в культурной жизни республики. Это подтверждает рекордное число отданных за нее голосов (почти треть экспертов отдали ей предпочтение) в нашем рейтинге, с чем мы поздравляем Виталия Петровича, творчество которого не имеет в мире аналогов.

Принимая наши поздравления с победой в рейтинге республиканской газеты, Виталий Петрович сказал: «Любить надо искусство. И хотя это давно известно, но и рейтинги, и премии, и признание – все же лишь результаты преданности искусству. А я люблю рисовать!» Пользуясь случаем, художник поздравил всех читателей с наступающим Новым годом и пожелал, чтобы всех обошли беды и катастрофы, а счастье и радость, наоборот, пришли и поселились в доме.

Вторым в нашей великолепной «пятерке» стало еще одно уникальное событие – Международный театральный фестиваль-форум для особенных зрителей «Одинаковыми быть нам необязательно», организованный республиканским театром кукол, проходивший в Чувашии в четвертый раз и по сути уже сделавший наш театр центром системной работы с особенными детьми. Фестиваль к тому же стал еще и форумом: в этом году занятий, тренингов и мастер-классов в программе особенного праздника было чуть ли не больше, чем спектаклей.
Моментом инновации отмечено и событие, взявшее в нашем рейтинге «бронзу», – это начало онлайн-трансляций спектаклей на сайте Государственного русского драматического театра. Такая трансляция означает, что спектакли этого театра теперь можно увидеть в любой точке мира, причем в онлайн-режиме. И даже те, кто еще не воспользовался виртуальным посещением театра, чтобы посмотреть утренний или вечерний спектакль, очень хорошо отнеслись к самой возможности сделать это.
«Родники России» впервые вошли в топ культурных событий нашей газеты. Фото Максима ВАСИЛЬЕВА из архива редакцииА вот четвертое и пятое места разделили сразу три события: XXVI Международный оперный фестиваль имени М.Д. Михайлова и юбилейный вечер Айдара Хисамутдинова в театре оперы и балета, а также XXIV Всероссийский фестиваль народного творчества «Родники России». И это действительно были незабываемые выступления, встречи и эмоции.
Кстати, в шаге от попадания в «пятерку» были еще три, и все они в отличие от победителей рейтинга уже суть гастрольные, с участием гостей Чувашии: гастроли Московского театра имени А.С. Пушкина, спектакль Театра оперы и балета имени П.И. Чайковского Удмуртии «Турандот» в рамках оперного фестиваля и Школа прикладной урбанистики Святослава Мурунова на творческой площадке «Полигон». То есть и здесь выбор пал и на классику, и на инновации.
А вот народное голосование на сайте кроме выставки Праски Витти особо отметило еще гастроли Московского областного театра драмы и комедии, спектакль Русского драматического театра «Отель двух миров» и проект Чувашской академической капеллы «Молодые таланты».
Свой культурный рейтинг «Советская Чувашия» проводит с 2011 года. И событиями года становились самые незабываемые концерты, фестивали и победы. Самой первой звездой в этом списке осталась победа Даниила Трифонова на XV конкурсе имени П.И. Чайковского, затем на пьедестале признания сияли XXII Международный оперный фестиваль, 90-летний юбилей народной артистки СССР Веры Кузьминой. Все эти события уже вошли в историю, оставив в ней яркий и значительный след.

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Метки: Главное, Культура, .

30.12.2016 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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