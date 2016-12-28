Кроссовки весьма пригодились

Сразу четыре соревнования по спортивной аэробике одновременно состоялись в Чебоксарах, в спорткомплексе «Спартак».
Назовем их по порядку – Кубок Чувашии, открытый турнир «Елка в кроссовках», межрегиональный фестиваль «Аэробика – спортивная семья – здоровая республика – сильная страна», а также открытое первенство ДЮСШ «Спартак». Всего в спорткомплексе собрались шесть с лишним сотен спортсменов из разных городов Чувашии, а также из Нижегородской и Самарской областей.
По итогам этих соревновании по традиции определялись те, кому в наступающем году предстоит защищать честь республики на турнирах межрегионального и всероссийского уровней. И еще деталь – соревнования проводились уже по новым правилам, недавно утвержденным Международной гимнастической федерацией на период 2017–2020 годов.
В результате определились, если можно так выразиться, абсолютные победители Кубка республики среди взрослых. Ими стали Алексей Германов среди мужчин и Анна Павлова среди женщин, выигравшие по три «золота» в разных состязательных номинациях. Они тренируются под руководством спортивного наставника Оксаны Дьячук.
Фото cap.ru
? Групповые состязания обычно проходят динамично.
Константин КОСАЧЕВ, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам
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