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Фанфурики все же продают в аптеках?

В связи с нашумевшей трагедией в Иркутске, где в прошедшие выходные произошло массовое отравление спиртосодержащим средством «Боярышник», и последовавшим призывом Главы Чувашии приостановить продажу фанфуриков в аптеках и других торговых точках республики, в Чебоксарах решили проверить, исполняется ли решение руководителя региона. И в среду, и в четверг представители администрации города совместно с участковыми уполномоченными полиции провели рейды, в ходе которых обследовали более 35 предприятий торговли – аптеки, магазины, киоски.
Стоит отметить, что многие руководители аптечных сетей с пониманием отнеслись к призыву Михаила Игнатьева и прекратили торговлю спиртосодержащими настойками. Но некоторые аптеки, несмотря на запрет, все же продолжают продавать «ходовой» товар.
Как рассказала начальник управления по развитию потребительского рынка и предпринимательства администрации города Чебоксары Фасиха Солдатова, в городе сейчас всего 235 аптек. Из них в 142 аптеках фанфурики не продают вообще, с остальными уже долгое время ведется работа по пресечению фактов продажи спиртосодержащих настоек. По заданию главы администрации города Алексея Ладыкова определены рабочие группы, которые проводят рейды по злачным местам. На многие аптечные пункты постоянно поступают жалобы на «горячую линию». Кто-то приостанавливает торговлю фанфуриками на время, кто-то нет.
Так, 21 декабря было проверено 14 предприятий торговли Ленинского района Чебоксар, сообщается на сайте горадминистрации. Проверяющие в ходе «контрольной закупки» в аптеке ООО «Эльфрам», расположенной по улице Короленко, дом 14, зафиксировали факт реализации раствора для наружного применения «Асептолин». Такую же 100-миллилитровую бутылочку продали в аптеке «СФК» на проспекте Мира, дом 92. Здесь было изъято 103 единицы горячительного раствора, которого даже не было в ассортименте продаваемых товаров, то есть фанфурики продавали из-под полы.
А 22 декабря в ходе рейда были проверены торговые точки Московского и Калининского районов столицы Чувашии. В аптеке «Власта» по улице Максима Горького выявлена реализация того же «Асептолина» стоимостью 28 рублей. Сотрудники полиции изъяли две коробки фанфуриков в количестве 140 штук для проведения экспертизы.
Четыре ящика этилового спирта и десять ящиков пол-литровых бутылок водки обнаружили в металлическом гараже по улице Шумилова, приспособленном под складское помещение. Спиртосодержащая продукция была без подтверждающих документов и без акцизных марок. И, скорее всего, это подделка, заключили участники рейда…
Теперь обнаруженные растворы будут направлены для дальнейшего исследования в экспертно-криминалистический центр МВД по Чувашии. А результаты проверки будут переданы в УМВД России по Чебоксарам для принятия мер согласно действующему законодательству.
Со всеми сотрудниками аптечных сетей участники рейда провели профилактическую беседу о временном приостановлении продажи так называемых фанфуриков. И это сегодня, увы, все, что можно сделать в отношении торговых точек, реализующих спиртосодержащие настойки. Если состав их продукции соответствует нормам и документам и правила торговли не нарушены, то привлечь к ответственности их нельзя.
– Нам не нужно ждать таких трагедий, как в Иркутске, а уже сейчас принимать необходимые меры, – прокомментировал проблему начальник Управления контроля и общественной безопасности Администрации Главы Чувашии Алексей Метелкин. – И наша задача сейчас проконтролировать, как исполняется поручение Михаила Игнатьева о приостановке продажи фанфуриков в торговых точках республики. К счастью, фактов отравления фанфуриками у нас не зарегистрировано. И мы понимаем, что законодательно не запрещается реализовывать такую продукцию. Но люди сами должны сознавать, какое это большое зло и что трагедия может коснуться каждого из нас, быть социально ответственными. Есть ряд организаций, которые не обращают внимания на наши проверки.
Например, в Чебоксарах в ходе неоднократных проверок в магазине «Колбасы. Мясная продукция» трижды изымали этиловый спирт. И руководитель, несмотря на предупреждения правоохранительных органов, продолжает реализовывать «ходовой» товар. Вот и директор киосков «Лавка 24» в Новочебоксарске также ради наживы игнорирует наши предостережения. Ведь продажа опасного зелья может стоить жизни людям.

Елена МАРУШЕВА

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Метки: Главное, .

23.12.2016 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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