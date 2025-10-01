Причиной пожара в квартире по пр. Тракторостроителей стала непотушенная сигарета

Автор: Советская Чувашия

Успели выйти из подъезда

Ночью 5 октября в Чебоксарах произошел пожар в трехкомнатной квартире на девятом этаже дома № 17/25 по проспекту Тракторостроителей. Причиной огненного ЧП стала неосторожность 19-летнего внука хозяйки при курении: парень уснул, не погасив тлеющую сигарету.

Пламя охватило более 15 кв. м жилой площади. Прибывшие спасатели справились с возгоранием спустя сорок минут. В тушении участвовали 17 сотрудников и пять единиц техники МЧС России.

Виновник пожара находился в квартире один и успел ее вовремя покинуть. Вместе с ним из задымленного подъезда самостоятельно вышли еще 16 человек, в том числе шестеро детей. Помощь медиков никому не потребовалась.

Опубликовано: 7 октября 2025 г.


