Отопительный сезон набирает обороты, а «гриппозный» — на пороге

На прошлой неделе утвержден состав Кабинета министров республики, структура которого не изменилась. С точки зрения текущих задач мы сегодня находимся в оптимальной ситуации, и сейчас надо активно работать над их реализацией, констатировал Глава Чувашии Олег Николаев на еженедельной планерке.

Средний уровень готовности коммунальных объектов к отопительному сезону составляет 99,55%, доложил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Владимир Максимов. В Чебоксарах, Новочебоксарске и Урмарском округе не завершена замена ветхих теплосетей. Паспорта имеют 5543 многоквартирных дома — это 100%, в социальной сфере — 99,9% организаций. Не оформлены эти документы на два объекта в Шумерлинском округе, такое же число — в Чебоксарах.

Тепло в детские сады, школы и больницы стали подавать с 26 сентября, в жилые дома — с 1 октября. На вчерашний день средний уровень подачи составлял 99,4%. В Красночетайском округе 18 домов пока «холодные», в Моргаушском — таковых один дом и детский сад. В столице республики 13 домов остаются без обогрева. На совещании были заслушаны главы окружных администраций по принимаемым мерам. С начала сезона зафиксировано уже 18 происшествий, в основном в Чебоксарах, для их устранения создано 208 бригад. К концу этой недели все операции по пуску тепла будет закончены, заверил министр.

По словам Олега Николаева, ситуация с подготовкой к отопительному периоду нынче обстоит лучше, чем в прошлом году. Тем временем вопрос остается на контроле, особенно в Чебоксарах.

О том, как встречаем эпидемический сезон заболеваемости гриппом, ОРЗ и новой коронавирусной инфекцией, рассказала министр здравоохранения Лариса Тарасова. Уровень таких заболеваний пока имеет тенденцию к снижению, но население подвержено гриппу Д и штамму гриппа гонконгского. В Чувашии зарегистрировано всего 6060 случаев острореспираторной вирусной инфекции — это на четверть меньше среднероссийского уровня. 99% всех заболевших находятся на амбулаторном лечении. Для вакцинации детей в республику поступило 145 тыс. доз препарата против гриппа. Привито 116 тыс. детей — это более 68% от плана. В то же время в Вурнарском, Козловском, Ибресинском округах отмечается низкий охват данной процедурой. Министр попросила усилить взаимодействие между министерством и окружными администрациями. Для вакцинации взрослых дополнительно за счет республиканского бюджета поступило 30 тыс. доз препаратов. Их получили 119,7 тыс. человек из запланированных 370 тыс. Меньше всего охвачено вакцинацией в Батыревском, Вурнарском, Козловском округах. Министр также обратилась к руководителям округов с просьбой помочь наладить контакт с предприятиями.

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Чувашии Надежда Луговская также отметила недостаточный уровень охвата вакцинацией в республике, в особенности пожилых людей от 60 лет. Было предложено проводить внутренний фильтр в школах, то есть не допускать к занятиям детей с температурой.

Глава республики согласился с тем, что муниципалитеты не обозначены ответственными за взаимодействие с лечебными учреждениями в деле вакцинации. Он предложил устранить данный пробел в протокольных поручениях.

О работе ярмарки «Дары осени — 2025», открывшейся 13 сентября на 49 площадках, доложил вице-премьер — министр сельского хозяйства Андрей Макушев. Первоначально намечалось завершить продажи в Чебоксарах 5 октября, а в округах — 12-го, но по договоренности со столичной администрацией решили продлить их еще на одну неделю. В Минсельхоз поступило более 70 обращений по этому поводу.

Всего по республике в ярмарке участвуют 112 товаропроизводителей. Продукцию реализуют как со стационарных точек, так и с автотранспорта. Товары для пенсионеров и ветеранов доставляются бесплатно, цены по сравнению с магазинными ниже: разница от 25% до 40%.

Олег Николаев высоко оценил значение ярмарки «Дары осени — 2025» для экономики республики. Подтверждением тому является и продление ее работы в Чебоксарах.