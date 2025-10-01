ОЛЕГ НИКОЛАЕВ,

Глава Чувашской Республики:

«Госсовет Чувашии поддержал мое предложение назначить Сергея Геннадьевича Артамонова Председателем Кабинета министров республики — решение, которое отражает признание его высокого профессионализма и ответственности перед жителями Чувашии.

Сергей Геннадьевич накопил 23 года управленческого опыта, из которых 13 посвятил работе в государственных и муниципальных органах. Его глубокое понимание региональной специфики и умение выстраивать продуктивное сотрудничество с федеральными структурами и бизнесом — ключевые факторы, которые помогут успешно реализовать важнейшие проекты для развития республики. Убежден, что вместе мы сможем эффективно решать задачи и улучшать качество жизни в Чувашии. Желаю Сергею Геннадьевичу энергии и успехов в этой ответственной работе!»