Далеко от истины: вышла новая экранизация романа о сотрудниках контрразведки

Главный вопрос, который возникает после просмотра фильма «Август», который сейчас идет в прокате: зачем нужно было снова экранизировать роман Владимира Богомолова «Момент истины (В августе сорок четвертого)»? Этот же вопрос вставал и два года назад, когда вышел мини-сериал «Операция «Неман», где капитана Алехина сыграл Александр Яценко. И вот новая картина, уже от Первого канала. В Великой Отечественной столько эпизодов, столько героев, о которых можно снимать и снимать, но наш кинематограф идет по пути ремейков старых фильмов.

Режиссеры — Илья Лебедев, Никита Высоцкий,

продолжительность — 2 часа 18 минут,

место съемок — Ростовская область

Владимир Богомолов остался недоволен картиной Михаила Пташука 2001 года с Евгением Мироновым и Владиславом Галкиным. Вообще редко какому автору нравится экранизация его произведений, потому что у литературы свои законы, а у кинематографа — свои. Но что бы Богомолов тогда сказал, увидев «Август», который больше напоминает мистический триллер, да еще и с новым эпичным финалом? Но писателя уже нет в живых. Претензии продюсеру Константину Эрнсту и режиссерам Илье Лебедеву и Никите Высоцкому он не предъявит.

Сравнивать новый фильм с романом нет никакого смысла, это два отдельных произведения. Тонкий психологизм и внешняя сдержанность уступили место пиротехническим эффектам. Конечно, в картине Пташука грузовик с арбузами не разлетался так эпично, и взрывы не гремели почти каждую минуту. «Август» идет почти 2,5 часа и все это время держит в напряжении, но от Богомолова там остались лишь имена героев, место действия и завязка сюжета.

«С тех пор прошло пару десятилетий, язык кино активно меняется, поэтому нам хотелось сделать очень актуальную сегодняшнюю картину про события августа 1944 года и сентября 2025», — так ответил на вопрос «зачем» Константин Эрнст в интервью белорусским журналистам. Белорусским, потому что действие разворачивается в этой республике, в Шиловичском лесу размером с Францию недалеко от города Лида.

Лес как отдельный персонаж

Но давайте разбирать фильм уже без оглядки на роман. Капитана Алехина сыграл Сергей Безруков, старшего лейтенанта Таманцева — Никита Кологривый, лейтенанта Блинова — Павел Табаков, генерал-лейтенанта Егорова — Роман Мадянов, подполковника Полякова — Даниил Воробьев, капитана Аникушина — Кирилл Кузнецов, диверсанта Мищенко — Александр Устюгов, радиста с позывным КАО — Денис Нурулин, Казимира Павловского — Роман Васильев. Одним из героев стал лес, снятый просто поэтично, в контровом свете. Он кажется прозрачным от того, что пронизан солнцем, но все эпизоды сопровождает такая тревожная музыка, что понимаешь: повсюду опасность и смерть. При этом лес дает контрразведчикам подсказки, он будто тоже на стороне советской армии. «Наши птицы врагам не поют», — уверяет Таманцев Блинова.

Самый яркий персонаж здесь, безусловно, Евгений Таманцев, которого Кологривый от себя наделил фартовостью, самолюбованием и живостью характера. Мы знаем лишь, что герой из приморского города. А Кологривый, работая над образом, скорее всего, взял за основу типаж неунывающего одессита. Таманцев затмевает не только Блинова, но и Алехина. В этом фильме героев наделили личными обстоятельствами, которые были описаны в романе, но которым не нашлось места в картине Пташука. Так появилась история с больной ревматизмом четырехлетней дочкой капитана. Он постоянно думает о ней, и лицо девочки «запускает» в нем мыслительную работу по распознаванию в реальности диверсантов, увиденных в картотеке. Здесь он не просто мозг операции без чувств и эмоций, Безруков позволяет своему герою даже пустить слезу. Но никакого напряженного мыслительного процесса, внутреннего монолога с ворохом сомнений нет — весь сюжет сводится к погоням, перестрелкам и засадам.

Очень достойно выглядит Блинов. В контрразведке он хоть и новичок, и вообще московский интеллигент, который был в лесу, лишь когда ездил с родителями на дачу, но голова соображает четко, и скорость реакции отличная. И Блинов быстро перестает быть мишенью для насмешек Таманцева. Наверное, именно Табаков оказался ближе остальных актеров к образу, созданному писателем. Даже чисто внешне он попадает в описание лейтенанта.

Сюжет настолько туго сбит, что мы даже не успеваем понять, кто такой Казимир Павловский и почему его нужно было брать живым. Что видим в кадре? Молодого любовника, который беспокоится за свою женщину и дочку. Как он связан с немцами, остается домысливать. Спесивого капитана Аникушина сделали настоящим героем. Видимо, Лебедеву и Высоцкому понравилось работать с Романом Васильевым и Кириллом Кузнецовым еще на проекте «Любовь Советского Союза», что они пригласили актеров и в новый фильм, пусть даже на эпизодические роли.

Когда в финале герои встречают группу Мищенко, который объясняет: мол, заблудились, то кажется, что Устюгов и Нурулин вышли на эту поляну прямо из сериала «Спасение капитана Максимова», где играли разведчиков, которые все время меняли форму с советской на немецкую и кем только не притворялись.

А что — может же такое быть — актеры из одной военной картины пошли прогуляться по лесу, заплутали и вышли на съемочную площадку другой, где их тут же сняли в эпизоде как диверсантов.

Финал истории дописали

К основной части фильма все равно меньше претензий, чем к его финалу. Пока офицеры СМЕРШ искали в лесу группу Мищенко с рацией, началось масштабное наступление на Лиду, фактически прорыв линии фронта. Чтобы не спойлерить, обойдусь без подробностей, лишь коротко скажу, что дальше нам покажут, как Таманцев сумел остановить атаку. Но каким образом штурмовики, которые на азарте и адреналине уже смяли первую линию нашей обороны и продвинулись вглубь, могли остановиться и вернуться назад? К сожалению, кроме недоумения и скепсиса эти сцены ничего не вызывают. Мы увидим даже генерала Егорова, с пистолетом побежавшего на немцев. То, что у Богомолова читалось между строк, что благодаря работе контрразведчиков, войсковая операция оказалась не нужна, здесь решили показать прямо в лоб. Возможно, создатели думают, что по-другому современный зритель — в первую очередь молодежь, не читавшая роман (все-таки он вышел в 1974 году), не поймет. Но в кинозале и не было молодых людей, а зрители постарше, обмениваясь впечатлениями на выходе, говорили, что теперь хотят пересмотреть фильм с Мироновым и Галкиным.

«Август» — это не просто премьера осени. Это лакмусовая бумажка нашего кинематографа: способен ли он создавать новые смыслы или будет бесконечно переснимать старое? — рассуждает молодой актер Сергей Марочкин, автор Дзен-канала «Записки актера». Он родился и вырос в Арзамасе, а потом уехал учиться в Москву. — Если фильм окажется лишь «подражанием с правкой», то у зрителей останется ощущение, что вместо поиска новых историй российское кино снова тратит силы на самоповторы».

Возможно лишь те, кто не читал книгу, не смотрел предыдущие экранизации, смогут непредвзято оценить «Август». Благодаря ему после летнего затишья прокат ожил — 250 млн рублей за первые выходные. Чебоксарские кинотеатры ставят сеансы в течение дня один за другим, и билеты активно продаются. Все-таки Первый канал потратил немало сил и средств на раскрутку картины, а кассовые сборы, как известно, напрямую зависят от масштабов рекламной кампании. Интересно, какой процент зрителей прежде, чем купить билет на фильм, читает о нем отзывы тех, кто его уже посмотрел?