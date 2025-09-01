Продолжит возглавлять федерацию

Уроженец Козловки Сергей Кириллов переизбрался на должность президента Всероссийской федерации гиревого спорта в ходе отчетно-выборной конференции, состоявшейся в Санкт-Петербурге. Специалист продолжит возглавлять организацию в течение следующих пяти лет. Отметим, что многократный рекордсмен мира Сергей Кириллов воспитывался заслуженным тренером Чувашии Иваном Красновым, который более сорока лет посвятил развитию гиревого спорта в Козловском округе и по сей день готовит высококлассных гиревиков в спортшколе «Ат?л», сообщил в своем телеграм-канале руководитель муниципалитета Алексей Людков.