Казна Чувашии растёт

Доходы республиканского бюджета на 2025 год увеличиваются на 2,3 млрд рублей — до 106,6 млрд, расходы — на 4,9 млрд, составив 119,6 млрд рублей. Соответствующий законопроект принят на заседании Правительства Чувашии под председательством премьер-министра Сергея Артамонова.

Об уточнениях закона о бюджете на нынешний год и на плановый период 2026-2027 годов доложил первый вице-премьер — министр финансов Михаил Ноздряков. Это уже второе изменение в текущем году, подчеркнул он. Приоритетами финансовой политики остаются выполнение первоочередных расходов в части заработной платы работников бюджетной сферы, оказания социальной поддержки, в том числе участникам СВО и членам их семей. Общий объем финансирования мероприятий, связанных со спецоперацией, оценивается в 10,6 млрд рублей.

Собственные поступления увеличиваются на 1,6 млрд, безвозмездные — на 643,5 млн рублей. Первые выросли в течение всех последних пяти лет более чем вдвое. Однако сейчас, как и в целом по ПФО, наблюдается замедление темпов — сказались как макроэкономическая ситуация, так и изменения в системе налогообложения.

Расходы бюджета в 2025 году планируются в сумме 119,6 млрд рублей — это рост на 17 млрд к 2024 году. Самое большое увеличение — на социальную политику, здравоохранение, образование. На 976 млн — до 15,7 млрд рублей — дали приток ассигнования на национальные проекты.

Отдельно министр остановился на расходах социально-культурной сферы, которые увеличиваются на 8 млрд рублей — до 80,4 млрд рублей. При прогнозном уровне инфляции на 7,8% это существенное увеличение реальных трат. В последнем пятилетии немалые средства направлялись на укрепление материально-технической базы отраслей данной сферы. Ежегодно — это не менее 8 млрд рублей, в 2025-м — 9,3 млрд рублей.

На 6,2 млрд рублей больше получит социальная политика, общая сумма составит 31,2 млрд рублей. В реализации жилищных программ главное внимание — тем, что касаются обеспечения жильем участников СВО. Более 51 млн рублей дополнительно выделяется многодетным семьям этой категории, 15,5 млн рублей — единовременная выплата по первоначальным взносам на ипотеку.

В здравоохранении намечено финансирование приобретения автотранспорта и мебели, прежде всего в учреждениях, где завершается капремонт. Есть рост ассигнований в образовании на покупку учебников и создание молодежных центров. 10,6 млн рублей выделяется дополнительно на бесплатное двухразовое питание детям участников СВО. Дополнительные средства на культуру и спорт не столь значительные. Но общий объем расходов на культуру составит 3,3 млрд рублей, с ростом к 2024 году на 38,4%, на спорт — 3 млрд рублей, с ростом на 22,6%.

В сфере национальной экономики увеличение около 50 млн рублей. Почти на 300 млн рублей «подрастет» Дорожный фонд республики, в итоге он составит 9 млрд рублей. Продолжится поддержка межмуниципальных перевозок, регионального авиасообщения, внутреннего водного транспорта. 147 млн рублей дополнительно направляется на АПК, в том числе на помощь участникам СВО, намеренным заняться фермерством.

Также будет поддержано лесное хозяйство. Еще 218 млн рублей получит программа капитального ремонта домов, 60,4 млн — переселение людей из аварийного жилья. Порядка 300 млн рублей выделяется на модернизацию объектов питьевого водоснабжения.

Госдолг республики к концу года составит 13,4 млрд рублей — это менее 20% от собственных доходов, сказал Михаил Ноздряков. Львиная доля долга — бюджетные кредиты. Сергей Артамонов заострил внимание на снижении акцизной части бюджета. Михаил Ноздряков пояснил, что розничная продажа действительно упала за восемь месяцев на 15%. Многие сети из-за ограничений продаж закрывают свои магазины, только одна известная сеть свернула более 20 точек.

Премьер-министр поручил разработать предложения по регулированию таких моментов. Совсем ограничить продажу спиртного нельзя: понятно, чем это может обернуться — нелегальной продажей.

Проект уточнений в закон о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашии на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов представила и.о. министра здравоохранения Олеся Игнатьева. Доходы на 2025 год составят 25,3 млрд рублей, в том числе за счет поступлений из федерального фонда. Неналоговые доходы от физических лиц увеличиваются на 900 тыс. рублей. Доходы от возврата остатков становятся меньше на 5 млн рублей. Расходы фонда уменьшаются соразмерно на 3,9 млн рублей и составят 25,4 млрд рублей. Предусмотрено финансирование центральной программы медстрахования за счет прироста неналоговых поступлений.

Был рассмотрен законопроект, который предоставит участникам специальной военной операции, удостоенных звания Героя Российской Федерации и награжденных орденами Российской Федерации, а также членам их семей право выбрать единовременную денежную выплату вместо бесплатного земельного участка. Инициатива разработана для повышения эффективности социальной поддержки льготной категории граждан. Законопроект одобрен Правительством Чувашии и передан на рассмотрение в Госсовет. В случае принятия документа размер выплат будет утвержден отдельным постановлением.

Кабинет министров Чувашской Республики поддержал проект постановления, который ориентирован на возмещение части затрат на проведение молекулярной генетической экспертизы племенного молодняка крупного рогатого скота. Сельхозтоваропроизводители смогут компенсировать до 70% от фактически произведенных затрат на одну голову. Всего в 2025 году на развитие геномной селекции в области племенного животноводства предусмотрены 7,2 млн рублей.

Одобрено внесение изменений в Республиканскую адресную инвестиционную программу на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов. «В 2025 году на развитие инфраструктуры Красночетайскому, Батыревскому, Моргаушскому, Мариинско-Посадскому, Цивильскому, Чебоксарскому, Порецкому и Урмарскому муниципальным округам выделили бюджетные ассигнования в размере 242,9 млн рублей», — отметил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашии Владимир Максимов.

Министерство образования вынесло на рассмотрение Кабинета министров проект постановления о переименовании Чебоксарского профессионального колледжа имени Н.В. Никольского. Учебное заведение предлагается назвать Чувашский педагогический колледж имени Н.В. Никольского. Изменение названия связано с завершившейся оптимизацией сети профессионального образования республики. Ранее к чебоксарскому колледжу был присоединен Канашский педагогический колледж, который теперь является его обособленным структурным подразделением в городе Канаше. Как поясняют в ведомстве, колледж является единственным в регионе учреждением, которое готовит специалистов среднего звена по педагогическим направлениям. Новое название призвано закрепить его статус как учебного заведения республиканского значения.