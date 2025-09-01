Чувашия выходит на новый этап реализации проекта «Цифровой энергорегион»

Выиграют и жители, и предприятия

Цель проекта — сделать электроснабжение в Чебоксарской агломерации более надежным и современным. На совещании под председательством премьер-министра Чувашии Сергея Артамонова обсудили, как продвигается работа в этом направлении.

Директор АО «Чувашские государственные электрические сети» Алексей Маклыгин рассказал, что процесс внедрения цифры в энергосистему региона ведется поэтапно с 2022 года. В пилотном режиме были внедрены системы дистанционного управления в микрорайоне «Новый город» Чебоксар, создана геоинформационная система и цифровая модель электросетей. Дальше — больше.

«Мы не просто модернизируем электросети, а внедряем передовые практики. Цель — к 2031 году создать «Цифрового двойника» энергосистемы Чувашии. Это виртуальная копия сетей, которая позволит в режиме реального времени следить за тем, как работает инфраструктура: нет ли сбоев, обрывов, куда эффективно перенаправить энергию, и главное — мгновенно реагировать на внештатные ситуации. Без звонков, передачи информации от жителя к диспетчеру, от диспетчера к специалисту, как это происходит сейчас», — отметил руководитель организации.

Благополучателями станут как жители, так и предприятия. Сейчас проект находится на стадии предпроектного обследования более ста объектов, которые войдут в цифровую систему. В планах на 2026 год — разработка проектно-сметной документации и проведение научно-исследовательских работ. В перспективе на 2027 год — формирование «Цифровой тени»: структуры, которая отражает всю энергосистему региона, но еще не управляет ею. И затем, к 2031 году — замена устаревшего оборудования, внедрение телемеханики, создание Центра управления сетями и «Цифрового двойника».

«Ожидаемые показатели у проекта хорошие — это на 20% меньше времени на устранение аварий, возможность перераспределить мощности без больших вложений. И в рамках создания межвузовского кампуса планируем внедрить подготовку специалистов цифровой энергетики. При этом республика может стать центром компетенций. Такие инициативы государством поддерживаются: есть и федеральные, и региональные механизмы субсидирования, грантов, льготных кредитов. Здесь нужно консультировать, готовить качественный пакет документов и подавать заявки», — резюмировал Председатель Правительства Сергей Артамонов.