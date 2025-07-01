Память на зданиях

В Ядрине торжественно открылся яркий мурал. В нем много красного цвета, который символизирует воинскую доблесть и кровь, пролитую в боях за Родину. Со стены дома на жителей и гостей города смотрит Герой Советского Союза Евсигний (Евгений) Григорьевич Пайгусов.

Уроженец села Тяптяево Ядринского района встретил Великую Отечественную войну в должности адъютанта штаба стрелкового батальона. А уже в ноябре 1941 года стал слушателем ускоренных курсов для штабных работников при военной академии имени Фрунзе. На Брянском фронте у города Ельца началась его доблестная дорога. Пролегла она до Берлина — через Воронеж, Харьков, Запорожье, Никополь, Николаев, Тирасполь, Ковель, польские города Люблин, Познань, Лодзь. В Польше при форсировании реки Вислы Евгению Пайгусову было присвоено звание Героя Советского Союза. В Советской Армии он прослужил 22 года, был рядовым, стал майором. После войны жил и работал в Чебоксарах.

В церемонии открытия приняли участие представители власти, горожане, а также родственники героя — сын Иван Пайгусов и внучка Анна Палькина-Пайгусова, которые поблагодарили всех, кто работал над муралом, и подчеркнули важность таких инициатив. С ними солидарны и жители — надо хранить историческую память и гордиться своими отважными земляками. «Событие очень значимое в плане патриотического воспитания нашего поколения», — отметил командир студенческих отрядов Чувашии Дмитрий Трынов.

В год 80-летия Победы это уже второй мурал в Ядрине, посвященный Героям Советского Союза. Первый был открыт в июне, ко Дню республики. Он посвящен знаменитому летчику Федоту Никитичу Орлову. «Красиво сделано! Уже хочется увидеть, каким будет третий мурал, который откроется в августе в Чебоксарах», — сказал Кирилл Семенов, командир Окружного студенческого сельскохозяйственного отряда «Чува». Напомним, в столице Чувашии на многоэтажке по проспекту Тракторостроителей ко Дню города появится изображение легендарного полководца Александра Николаевича Боголюбова.

Создание муралов с портретами Героев Советского Союза стало возможным благодаря проекту «Родные имена малой Родины», который реализуется за счет гранта Президентского фонда культурных инициатив. Его автор Анжелика Иванова. Трудились над созданием образов художники Ксения Кокель и Дмитрий Егоров. На церемонии открытия второго мурала им вручили Благодарственные письма администрации Ядринского муниципального округа. Такой же наградой отмечено и республиканское отделение «Российских студенческих отрядов», всецело поддержавшее реализацию этой идеи.

А в Чебоксарах дом № 12 по Солнечному бульвару украсил мурал под названием «Прошлое и настоящее». Автор живописной работы — Яна Ежова, победительница окружного этапа фестиваля «ФормАрт». Магистрантка ЧГПУ имени И.Я. Яковлева, которая работает в Чувашском государственном художественном музее, впервые реализовала столь масштабный проект в формате граффити на стене многоэтажного дома. Над произведением уличного искусства художница трудилась две недели. Главная идея — показать неразрывную связь времен, единство поколений. На переднем плане изображен молодой человек с георгиевской лентой. Обширная цветовая палитра символизирует многообразие возможностей, открытых перед ним. А позади — солдат Великой Отечественной войны, его подвиг не забыт.

Муралы, посвященные Героям Советского Союза – участникам Великой Отечественной войны, создаются при грантовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Фото cap.ru