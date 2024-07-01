Вузы подводят первые итоги приемной кампании

Абитуриенты делают выбор

В минувшее воскресенье университеты, институты и академии начали публиковать списки абитуриентов, зачисленных в приоритетном порядке. Это целевики, олимпиадники, те, кто поступает по особой и отдельной квотам. А с 4 по 9 августа станет известно, кто прошел на бюджет по общему конкурсу. Пока вчерашние школьники и их родители переводят дух в ожидании результатов, «СЧ» поинтересовалась первыми итогами вступительного марафона. За ними мы отправились в три главных вуза республики: Чувашский госуниверситет имени И.Н. Ульянова, Чувашский государственный педагогический университет имени И.Я. Яковлева и Чувашский государственный аграрный университет.

На учебу — со всей страны и не только

В ЧГУ имени И.Н. Ульянова, по словам ответственного секретаря приемной комиссии университета Николая Петрова, приемная кампания проходит в штатном режиме. Из года в год интерес к вузу растет, что подтверждает количество поданных заявлений — их приняли свыше 20 тысяч, что больше, чем прошлым летом. «Без бахвальства, Чувашский госуниверситет становится узнаваемым, — отмечает Николай Аркадьевич. — Так, через платформу «Работа в России», на которой с этого года размещаются все предложения о целевом приеме, в вуз подали документы абитуриенты из Кировской области, Республики Коми и, что интересно, из Ямало-Ненецкого округа. Они откликнулись на заявки от работодателей-заказчиков из Чувашии».

Изменения в механизме целевого приема, к слову, стали, пожалуй, самым главным нововведением нынешней кампании. Как уже сообщала «СЧ», теперь целевики и работодатели, которые заинтересованы в кадрах, находят друг друга на Единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России» trudvsem.ru. На этом сервисе работодатели до начала приема документов в вузах публиковали свои предложения, а выпускники подбирали подходящие для себя варианты.

Как отмечают в вузе, количество откликов от абитуриентов даже превысило число предложений от компаний и организаций. На некоторые целевые места конкурс доходит до 8-10 человек! Наиболее активными в плане заявок на кадры в Чувашии оказались предприятия оборонно-промышленного комплекса, Администрация Главы Чувашкой Республики и органы государственной власти региона. «Пока есть некоторые нюансы в платформе «Работа в России», все-таки она функционирует первый год, но когда она заработает в полную силу, думается, проблема с кадрами в определенных областях будет однозначно решена», — полагают в вузе.

Отметил Николай Петров и такую тенденцию, как рост числа медалистов среди абитуриентов университета. С прошлого года, напомним, выпускникам школ снова начали вручать серебряные медали, которые приносят дополнительные баллы при поступлении. Больше стало и победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников, а также стобалльников — таких ребят в каждом вузе ждут с распростертыми объятиями. В прошлом году, например, в вуз зачислили десять стобалльников, в этом году выпускников, сдавших ЕГЭ на максимальный балл, в университете ожидают не меньше. Как правило, такие ребята выбирают юриспруденцию, экономику, технические направления и медицину.

К слову, в каждом вузе для талантливых молодых людей полагаются свои «плюшки», и зачастую довольно заманчивые. Так, при условии успешной сдачи первой сессии в ЧувГУ для победителей и призеров олимпиад предусмотрена дополнительная стипендия 10 тысяч рублей в течение второго семестра и дополнительная стипендия 4400 рублей в месяц в течение всех последующих семестров. Для олимпиадников и высокобалльников есть и другие формы материальной поддержки. Так что трудолюбивым и старательным ребятам вуз предоставляет хорошие возможности.

Подводя промежуточные итоги приемной кампании-2024, ректор Чувашского госуниверситета Андрей Александров отметил, что на сегодня в вузе приняли заявления от семи тысяч абитуриентов, что почти на тысячу больше, чем в прошлом году. «География поступающих впечатляет: от Камчатки и Сахалина до Калининграда, от Мурманска до Краснодарского края — к нам хотят поступить ребята из 70 регионов России. И не только. На 25 июля заявления в приемную комиссию подали более 600 иностранных граждан из дружественных России стран: Индии, Сирии, Ирака, Ливии, Египта, стран Средней Азии и других. Значит, будем продолжать развивать международное сотрудничество и продвигать ценности российского высшего образования за пределы нашей страны», — рассказывает Андрей Юрьевич. Есть заявления от ребят и из новых российских регионов: Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

На пике популярности у молодежи традиционно медицинские специальности. Так, на «Стоматологию» конкурс составляет 44,2 человека на место. Повышенный интерес к IT-направлениям — на специальность «Информационная безопасность автоматизированных систем» конкурс — 30,3 человека на место, а также к лингвистике и юриспруденции. Сильные позиции отмечают в вузе у Высшей инженерной школы ЧувГУ — на направление «Информатика и вычислительная техника», например, претендуют 32,7 человека на место.

В целом, как сообщили в приемной комиссии университета, количество бюджетных мест в вузе по всем программам подготовки по сравнению с прошлым годом выросло: 2001 против 1958. Увеличение произошло преимущественно на технических направлениях и специальностях.

Кстати Большинство абитуриентов ЧувГУ, примерно две трети, предпочитает подавать документы через портал госуслуг. Остальные — через личный кабинет на сайте вуза или при личном посещении приемной комиссии. Некоторые ребята специально выбирают «живой» визит. Для них имеет важное, даже принципиальное, значение на месте побеседовать с членами приемной комиссии, задать вопросы. А вот по почте (еще один вариант подачи документов) заявлений нынче не было. В прошлом году, как отметили в вузе, таким способом приняли порядка десяти заявлений.

Профессия педагога — снова в приоритете

Традиционно высокий конкурс наблюдается в одном из старейших и авторитетных педагогических вузов России — ЧГПУ имени И.Я. Яковлева. По словам ректора Игоря Кожанова, в этом году университету по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры выделено 824 бюджетных места. Большинство приходится на педагогические направления подготовки, есть и бюджетные места по непедагогическим направлениям. Это «Информационные системы и Web-приложения», «Реклама и связи с общественностью», «Спортивная тренировка в избранном виде спорта» и некоторые другие.

В вузе приняли свыше шести тысяч заявлений, в среднем конкурс составляет семь человек на одно место. «В этом году заявлений больше, что говорит об интересе абитуриентов к педагогическому образованию и свидетельствует о том, что профессия учителя снова становится престижной и востребованной», — отмечает Игорь Владимирович.

Как рассказали в университете, все направления подготовки пользуются у поступающих стабильным спросом. В числе лидеров по количеству поданных заявлений такие профили, как «История и обществознание», «Русский язык и литература», «История и иностранный язык», «Экономика и управление», «Начальное образование», «Реклама и связи с общественностью», а также «Информационные системы и Web-приложения», «Информационные технологии (бизнес-аналитика на базе систем искусственного интеллекта)». Популярно и такое направление, как «Перевод и переводоведение», направленность «Специальный перевод (английский и китайский языки)». Конкурс здесь один из самых больших в вузе — 12 человек на место. В следующем учебном году, к слову, состоится первый выпуск в республике лингвистов-переводчиков со знанием китайского языка, которые уже со студенческой скамьи вовлечены в профессиональную переводческую деятельность в рамках различных мероприятий международного уровня.

А с 1 сентября в ЧГПУ начнут обучать студентов еще по одному новому профилю «Физическая культура и дополнительное образование (Адаптивное физическое воспитание)». Это направление сейчас очень актуально и востребовано — специалистов в этой области не хватает.

Среди абитуриентов вуза тоже есть выпускники из других регионов. Наиболее активны ребята из Татарстана, Нижегородской области, Москвы и Московской области и Дальнего Востока. Подают заявления и высокобальники, и победители Всероссийских олимпиад.

Кстати, как и прежде, поступающие пользуются правом подавать заявления в пять разных вузов на пять направлений подготовки. В основном, ребята выбирают профили в рамках одного направления.

Конкурс не только среди абитуриентов

Чуть больше бюджетных мест — 635 против 627 прошлогодних — выделено в этом году в Чувашском государственном аграрном университете. Как и везде, главным новшеством кампании-2024 в вузе называют изменения в целевом приеме. На него аграрная отрасль возлагает большие надежды. Как рассказала «СЧ» ответственный секретарь приемной комиссии ЧГАУ Надежда Алтынова, предприятия АПК показали большую заинтересованность программой: заявок на обучающихся оказалось больше, чем целевых мест. Так что на некоторые направления подготовки конкурс сложился не только среди абитуриентов, но и среди работодателей-заказчиков. Примечательно, что в их числе — как местные предприятия, так и из других регионов. Интересно, впрочем, такое обу-чение и молодежи. Так, во время учебы целевик помимо академической стипендии будет получать материальную выплату от предприятия-заказчика. Условия ее получения и суммы — разные. К примеру, один из заказчиков предложил довольно привлекательную стипендию в размере 15-20 тыс. рублей ежемесячно. Требования при этом к абитуриенту тоже предъявляются соответствующие: например, высокие баллы ЕГЭ.

Заметно больше стало среди поступающих в вуз высокобальников — абитуриентов с результатами от 80 баллов за ЕГЭ по каждому предмету. Что же касается конкурса, то на некоторые специальности он довольно серьезный. Самый высокий — на «Технологию транспортных процессов», доходит до 17 человек на место. На профильные аграрные специальности — до 7-10 человек.

В целом, в вузе приняли около шести тысяч заявлений. Свыше 1300 абитуриентов предпочли подать документы через портал «Госуслуги».

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Места и квоты

В ряде муниципалитетов республики не выполнили планы по закрытию приема на целевое обучение на 2024-2025 учебный год по педагогическому направлению. А в иных округах исполнение нулевое. Об этом шла речь на еженедельной правительственной планерке у Главы Чувашии Олега Николаева.

Проблема рассматривалась в контексте обсуждения хода приема абитуриентов в вузы и ссузы республики. По данным министра образования Дмитрия Захарова, в минувшем учебном году 9-й класс окончили 14,1 тыс. человек, 11-й класс — 4,6 тыс. Прием абитуриентов ведется в 18 профессиональных образовательных организациях и 12 вузах. Приемная кампания стартовала 20 июня. Предусмотрено 10,3 тыс. бюджетных мест, в том числе в вузах — 3,7 тыс. мест. Подано более 62 тыс. заявлений, средний конкурс — 6,6 человека на место.

Отмечена положительная динамика поступления в учреждения среднего профобразования. Наибольшее число заявлений по таким направлениям как медицина, информационные системы, правоохранительная деятельность. В некоторых учебных заведениях конкурс доходит до 19 человек на место. На профессию сварщика претендуют более четырех человек на одно место. Среди вузов традиционно высоко востребован ЧГУ имени И.Н. Ульянова.

Одной из мер обеспечения кадрами является целевое обучение, после которого выпускнику гарантировано рабочее место, сказал министр. Прием заявлений уже завершен, ЧГУ и Чувашский аграрный университет полностью закрыли квоты по целевому приему. В целом по республике закрыто более 50% целевых мест. Но этот показатель недостаточный, отметил Захаров. Добросовестно направляют целевиков из Аликовского и Шумерлинского округов. В ряде других эта работа ведется слабо — квоты не закрыты.

«Есть позитивная составляющая — большое количество выпускников выбирают местом дальнейшего своего развития вузы Чувашской Республики», — констатировал Олег Николаев. Он также обратил внимание на серьезную недоработку по организации целевого обучения учителей. Если и дальше продолжать в таком духе, то устранить дефицит педагогических кадров будет сложно. Минобразования и Администрации Главы республики поручено провести детальный анализ ситуации.

Вячеслав Иванов