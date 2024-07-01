Доболтался — без телефона остался

Шапочное знакомство, да еще вкупе со спиртными напитками, явный повод вести себя осторожно. И если в этой истории все закончилось относительно благополучно, то иные подобные ситуации могут привести к более тяжелым последствиям.

В один из июльских дней чебоксарец выпивал в компании малознакомых людей во дворе дома по Эгерскому бульвару. Завязался словесный конфликт. Женщина, обидевшись на оскорбление в свой адрес, в ответ столкнула мужчину со скамейки, отобрала у него сотовый телефон. И спокойно ретировалась вместе со своими дружками.

Придя в себя, потерпевший позвонил в полицию, для этого попросил телефон у проходившего мимо человека. На место происшествия прибыл пеший патруль Управления МВД России по г. Чебоксары. Стражи порядка обследовали территорию микрорайона и задержали женщину с ее приятелями. Компания уже успела сдать чужой телефон в ближайший ломбард. Как выяснилось, подозреваемая привлекалась ранее к уголовной ответственности за кражи и мошенничество. В отношении нее заведено новое уголовное дело.