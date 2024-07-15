Берегите «пламенный мотор»

Приходит пора, и каждый понимает: сердце у него есть. Оно то трепещет, то ноет и в такие моменты заставляет не на шутку волноваться. Как распознать первые признаки сердечного недуга и какие заболевания могут маскироваться под него, как перенести жару без последствий и что делать, если вдруг заболело в груди? На вопросы корреспондента «Советской Чувашии» ответила Наталья Хлевчук, врач-кардиолог отделения анестезиологии и реанимации для больных острым инфарктом миокарда Республиканской клинической больницы и медицинского центра «МТВ-Мед», ассистент кафедры внутренних болезней ЧГУ имени И.Н. Ульянова, ведущая кардиологического телеграм-чата «Доктор рядом».

Начали мы беседу с жары. Нынешним летом это особенно актуально. Когда на улице знойно, сердцу тяжелее работать. У людей с диагнозом могут обостриться сосудистые проблемы.

«В жаркую погоду важно соблюдать водный баланс, — сразу подсказывает Наталья Эдуардовна. — Пить исходя из расчета 30 мл жидкости на один килограмм массы тела. Но не более трех литров в сутки. Имеется в виду весь объем жидкости — и вода, и напитки, и суп».

Свою норму жидкости человек подбирает индивидуально. Но определенные рамки все же есть. Если пить слишком много воды, теряются электролитные составы — те вещества, которые дают сердцу сократительную способность. А если жидкости в организме мало, начинается обезвоживание. Его мы можем узнать не только по жажде (она может отсутствовать), но и по учащенному сердцебиению и дыханию, слабости, сухости кожи, обложенному языку. Кровь становится вязкой, возрастает риск появления тромбов.

Врач советует пить минеральную воду, обогащенную электролитами (калий, магний, натрий, хлор). Некоторые люди не хотят пить. При таком раскладе лучше поставить перед собой стакан воды и каждые 10-15 минут делать по глоточку.

Есть случаи, когда много пить нельзя, даже если хочется. «При отеках объем употребляемой жидкости должен быть не более полутора литров, — поясняет Наталья Хлевчук. — Чтобы не мучиться от жажды, рекомендую пить воду с лимоном без сахара. Или съесть тонкий ломтик лимона, чуть подсластив. Кроме того, не пить на ночь и вместе с лечащим врачом увеличить диуретическую терапию».

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА Чтобы жара не навредила Соблюдайте водный баланс. Не выходите из дома в самое пекло, примерно с 11.00 до 15.00, особенно если есть сердечно-сосудистые заболевания. Оказавшись на улице, старайтесь держаться в тени. Обратите внимание на свой наряд: выбирайте дышащую, свободную одежду, обязателен головной убор. Избегайте резких перепадов температур, увлекаясь кондиционерами. Тонус сосудов быстро изменится, и можно заработать обморок. Не находитесь в душном помещении. Не переедайте, иначе учащается сердцебиение. Ешьте более легкую пищу. Принимайте препараты, прописанные врачом.

Бывает, свою лепту в самочувствие вносит и сама информация об изменениях в этом важном органе. Лично знаю одного достаточно молодого мужчину, который разволновался до паники, услышав, что у него гипертрофия левого желудочка. «Незнакомые термины могут пугать людей, — соглашается Наталья Эдуардовна. — Это значит, сердце сокращается напряженно, усиленно, что может быть следствием заболевания, например, артериальной гипертензии, а может встречаться у спортсменов и более крупных людей. Здесь требуются индивидуальный подход и дообследование — проведение ультразвукового исследования сердца и консультация специалиста».

Привожу в пример другую ситуацию. Женщина сразу вызывает скорую, как только заколет в груди. Но в стационар ее не увозят. Говорят, невралгия. А недавно она услышала новое слово: экстрасистолы. Электрокардиограмма при этом хорошая. «Невралгия может хорошо маскироваться», — замечает Наталья Эдуардовна. Но различить ее все-таки можно. Как правило, невралгия не связана с физическими нагрузками, боль колющая, продолжительная, но не вызывающая ухудшения общего состояния. А сердечная боль, напротив, зависит от нагрузок, в том числе обычных, бытовых: снег почистил, траву косил. При ходьбе заболело, остановился, отдышался — вроде прошло. Если это ишемическая болезнь сердца, то приступ купируется прекращением нагрузки или препаратами. При невралгии эти лекарства не помогут, с ней надо обратиться к неврологу или психотерапевту.

«Будьте особенно внимательны к первым проявлениям неблагополучия, которых не было раньше. Нельзя терпеть и ждать, что само пройдет. Необычный симптом требует вызова скорой помощи, — предостерегает моя собеседница. — Вы же не можете оценить свое состояние. А специалист оценит». Особенно это касается людей с сердечно-сосудистыми недугами, подчеркивает врач-кардиолог. Надо экстренно вызывать медиков при впервые возникшей боли в грудной клетке, при повторяющейся симптоматике, при не проходящей в течение часа боли… И я вспоминаю историю, когда 75-летний мужчина три дня думал, что у него барахлит желудок и просил жену варить ему манную кашу. А в больницу его увезли с инфарктом, когда уже стало трудно дышать. «Часто люди не знают, где находится сердце, — говорит Наталья Хлевчук. — Где-то слева… А оно за грудиной, прямо посередине. Его нередко путают с желудком».

Речь заходит о первых звоночках, сообщающих, что может развиться инфаркт или инсульт. Если при повышении давления немеет рука или нога с одной стороны, появляется покалывание или онемение на лице, это сигнал: срочно к врачу. «Хронический стресс тоже способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний, — добавляет врач-кардиолог. — Из руководителей каждый второй-третий имеет такие проблемы. Стресс — это адреналин, усиливается тонус сосудов, поднимается давление, частит сердце. Это может привести к сосудистой катастрофе, если не следить за здоровьем».

Сейчас инфаркты лечатся легче, чем тридцать лет назад, замечаю я. «Конечно, технологии на месте не стоят, — отвечает собеседница. — Раньше после операции человек месяц лежал, не двигаясь — привыкал к исправленному кровотоку. Сейчас делают коронароангиографию. Это малоинвазивная процедура. В лучевую артерию вводят тонкий катетер, пускают контраст, и под действием рентгеновских лучей на экран передается расположение артерий и оценка их изнутри. В том месте, где сосуд сужен или перекрыт холестериновой бляшкой или тромбом, ставят стент. К слову, это можно сделать в плановом порядке, чтобы не доводить до грозного осложнения».

Интересуюсь, можно ли тренировать сердце, если человек уже перенес инфаркт? «Как только состояние станет стабильным, можно переходить к режиму активности. Умеренная ходьба, плавание, йога. Но только не в жару, чтобы не усилить риск сердцебиения», — говорит Наталья Хлевчук. Здесь главное — наращивать нагрузку потихоньку. Например, идти по ровной дороге, сколько сможешь. Как только появились потливость, дискомфорт — прекратить тренировку. При регулярных прогулках пройденное расстояние будет постепенно увеличиваться. Впрочем, можно и нужно не дожидаться диагнозов. Физическая активность — хорошая профилактика многих недугов.

Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями рекомендуется ограничивать соль до двух граммов в сутки, а также мучные и кондитерские изделия — с лишним весом тяжелее жить. А вот фрукты, овощи, ягоды довести в рационе до 500-800 граммов в день. И не забывать про лекарства, которые назначил врач.

Сердечно-сосудистые заболевания изрядно помолодели. Свою лепту внес и ковид, который имеет отдаленные последствия. Он дает осложнения в виде тромбообразования, негативно влияет на клетки сердца, что может вызвать, к примеру, жизнеугрожающую аритмию. «Медики умеют бороться с этим, — подчеркивает Наталья Хлевчук. — Главное — вовремя прийти к кардиологу. Вместе с врачом можно предупредить неприятности и в разы улучшить качество своей жизни».

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

Смех продлевает жизнь, и это правда. Когда мы смеемся, стенки сосудов расслабляются, а скорость кровообращения увеличивается на 20%.

В редакции газеты «Советская Чувашия» состоялся интересный разговор о делах сердечных с врачом-кардиологом Натальей Хлевчук. Фото автора