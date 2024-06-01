В Чувашии началась подготовка к единому дню голосования

ДЭГ вернется осенью

Как сообщают в Избиркоме Чувашии, в сентябре в республике пройдут девять муниципальных избирательных кампаний. Люди сами выберут, как им проголосовать — дистанционно или на избирательном участке.

В июне три территориальных избирательных комиссии и собрания депутатов шести муниципалитетов республики приняли решения о назначении выборов.

В единый день голосования выборы депутатов собраний депутатов пройдут во вновь образованных Алатырском, Канашском и Шумерлинском муниципальных округах, а дополнительные выборы в органы местного самоуправления состоятся в Чебоксарах (избирательный округ № 4), Новочебоксарске (округа № 11 и № 12) и в четырех муниципальных округах — Красночетайском (избирательные округа № 2 и № 9), Моргаушском (округ № 17), Цивильском (округ № 23) и Ядринском (округ № 25).

Голосование в Чувашии и во многих регионах страны будет проходить в течение нескольких дней подряд: 6, 7 и 8 сентября. «Голосование в течение трех дней зарождалось во время пандемии, и его первичной задачей было обеспечение безопасности избирателей, — отметила председатель ЦИК России Элла Памфилова. — Но со временем этот формат пришелся по душе избирателям, у них появилось время для более комфортного планирования своего участия в голосовании».

Цифра Жители 25 регионов страны смогут проголосовать на сентябрьских выборах на федеральной платформе ДЭГ

В какой именно день идти на выборы, люди решат в сентябре. А вот с формой голосования, пожалуй, лучше определиться пораньше — тем, кто захочет сделать свой выбор дистанционно, используя смартфон, компьютер или планшет. Для участия в ДЭГ, сообщают в Избиркоме республики, необходимо с 22 июля до 24 часов 2 сентября подать заявление на портале госуслуг. Напомним, опыт по части дистанционного голосования у жителей Чувашии есть: система ДЭГ применялась у нас и в единый день голосования 2023 года, и в нынешнем году, на выборах Президента России. И показатели явки на ДЭГ в Чувашии оказались одними из лучших в стране.

Что касается избирательных участков, то они в дни голосования традиционно будут работать с 8 до 20 часов. В Избиркоме Чувашии напоминают — если человек не сможет прийти на свой участок по состоянию здоровья, инвалидности, в связи с необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимися, или по иным уважительным причинам, он может обратиться в УИК письменно или устно, самостоятельно или через родственников, знакомых в период с 29 августа до 14 часов 8 сентября. После этого обращения члены комиссии обязательно приедут или придут к избирателю домой.

Кстати

Как сообщает ЦИК России, в единый день голосования 2024 года в 83 регионах страны пройдут почти 4 тысячи избирательных кампаний всех уровней. Будут выбраны 20 глав регионов РФ и двое глав региональных столиц, а также замещено более 35 тысяч депутатских мандатов. В выборах смогут поучаствовать свыше 55 миллионов избирателей.