Технопарк «Абат»: когда производство, склад и «витрина» продукции на одной площадке

Точка роста для бизнеса

В преддверии Дня республики в Чувашии открыли первый частный промышленный технопарк «Абат». В переводе с чувашского языка «апат» — «пища, еда». Вот и специализация площадки — производство оборудования для пищевиков. Объект создали на средства бизнеса при весомой поддержке государства.

Мощности индустриального парка оценил Глава Чувашии Олег Николаев. Как отметил руководитель республики, создание таких технопарков — одно из эффективных направлений поддержки производственного бизнеса. «Когда есть действующее предприятие, которое является локомотивом, оно может объединить вокруг себя множество малых предприятий и создает инфраструктуру для всех резидентов», — сказал Олег Николаев.

Сегодня здесь работают четыре резидента. Первым в декабре прошлого года площадку освоил «Завод моечных машин» по производству широкой линейки промышленных посудомоечных машин в рамках импортозамещения. В январе к нему присоединилась компания «Фросто» — производитель аппаратов акустической шоковой заморозки, дегидраторов и льдогенераторов различных типов льда для охлаждения продуктов питания. В апреле в работу включился производитель кабелей, проводов и термоэлектрических преобразователей ООО «Электропровод», а в мае — компания «Трубные технологии» по изготовлению опорных регулируемых ножек и опорных уголков. До конца года здесь разместятся не менее пяти резидентов, а к 2032 году — девять производственных компаний.

Площадь частного технопарка — более 6 га, сумма инвестиций в проект составила 875 млн рублей. Предприятия размещаются здесь на льготных условиях. Им предоставляется доступ к конгрессно-выставочному залу и инжиниринговому центру. Он будет заниматься НИОКР, содействием в разработке программ модернизации, технического перевооружения и развития производства, разработкой технических решений по внедрению цифровизации производственных процессов, составлять бизнес-планы, ТЭО для инвестиционных проектов предприятий и способствовать проведению сертификации, декларированию и аттестации резидентов парка.

Ожидается, что к 2032 году в частном технопарке «Абат» будет создано 140 рабочих мест, общая выручка резидентов составит 4,7 млрд рублей, а объем налоговых платежей — 486 млн рублей. «Все это стало возможным благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного Президентом России Владимиром Путиным», — написал в своем телеграм-канале Олег Николаев.