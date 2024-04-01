Меры против терроризма обсудили в Чувашии

Глава Чувашии Олег Николаев поручил проработать вопрос создания зон ограничения полетов над объектами критической инфраструктуры, а также их оснащения средствами защиты и противодействия беспилотным летательным аппаратам. Решение принято по итогам совместного заседания антитеррористической комиссии и Оперативного штаба.

Именно БПЛА активно используются спецслужбами Украины для диверсионно-террористической деятельности в России. Речь идет о наиболее уязвимых от воздействия БПЛА предприятиях ОПК, объектах, обеспечивающих жизнедеятельность населения, работу транспорта, коммуникаций и связи, энергетики, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и окружающей среды.

Руководитель Оперативного штаба, начальник Управления ФСБ России по Чувашской Республике Альберт Савинцев указал руководителям предприятий на необходимость принятия исчерпывающих мер по защите от БПЛА. Также было сообщено, что за первый квартал в органы внутренних дел поступило 57 сообщений об угрозах террористического характера в отношении объектов образования, торговых центров, органов госвласти, банков. Угрозы не подтвердились. За заведомо ложные сообщения об акте терроризма возбуждено 37 уголовных дел.

Обсуждалось и обеспечение антитеррористической безопасности в местах отдыха школьников в период каникул. В частности, шла речь об усилении пропускного режима со стороны частных охранных организаций. Глава республики Олег Николаев поставил задачу в оставшееся до летнего сезона время отработать действия по эвакуации персонала и детей. «Важно должным образом провести не только подготовительные мероприятия, но и превентивные тренировки», — сказал он.

На заседании также рассмотрены меры по обеспечению общественной безопасности во время проведения массовых мероприятий 1 и 9 Мая, 12 и 24 июня. Отмечено также, что ситуация в Чувашии сохраняется стабильной и находится под контролем. Об этом сообщает пресс-служба Администрации Главы республики.