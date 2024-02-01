Блага цивилизации для избирателя

В прошлый понедельник, 29 января, в республике стартовал прием заявок на участие в дистанционном электронном голосовании. Аналогичный процесс также начался еще в 28 регионах страны.

Заявления принимаются через портал «Госуслуги» до 11 марта. А выборы Президента России, напомним, пройдут с 15 по 17 марта. Для того чтобы жители республики, желающие проголосовать дистанционно, не допустили ошибок, портал vybory.gov.ru и Избирком Чувашии выпустили специальную инструкцию.

Если при подаче заявления возникают какие-то трудности, можно обратиться на «горячую линию» по телефону 122. Специалисты колл-центра помогут решить все вопросы. «Горячая линия» работает ежедневно с 8.00 до 20.00. За минувшие выходные поступило шесть обращений. Звонившие в основном интересовались, что значит сообщение «Заявление в обработке». Всего за неделю работы службы специалисты обработали 244 обращения.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

С 2022 года аббревиатура ДЭГ включена в нормативную словарную базу русского языка, то есть слово признано устоявшимся в письменной практике.