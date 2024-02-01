От Катерины Кабановой до Екатерины Великой

В репертуаре Любови Федоровой десятки разноплановых ролей

Если вам посвящают стихи такие известные поэты как Раиса Сарби и Юрий Семендер, а список ролей перевалил за сотню, значит, жизнь удалась. Любовь Федорова выходит на подмостки Чувашского академического драматического театра имени К.В. Иванова уже свыше полувека, но по сей день считает сценическое искусство волшебством. О том, с чего начиналась ее карьера, и как заслуженная артистка России, народная артистка Чувашии проводит свободное время, Любовь Владимировна рассказала в минувшую пятницу в рамках проекта «Театр — ман ăраскал» (Театр — моя судьба).

Актерская профессия уникальна тем, что позволяет проживать множество жизней, путешествовать во времени и бывать в различных географических точках. Помимо чувашек Любови Федоровой доводилось играть англичанок и болгарок, латышек и татарок, грузинок и русских. На вопрос, кого из них сложнее, у актрисы ответа не нашлось. Поскольку всегда, вне зависимости от того, Шекспир перед нами, Цагарели или Чиндыков, во главе угла — душа человека. Будь то Миссис Пейдж («Виндзорские проказницы») или Бабка Параська («Любовь и тыква»), Сваха Кабато («Ханума») или Валя («Ежевика вдоль плетня»).

Однажды даже выпал шанс примерить на себя образ Екатерины II, проезжающей со свитой по Красной площади в честь юбилея города Чебоксары. По такому случаю в Ядринском районе раздобыли настоящий тарантас, и Екатерина Алексеевна торжественно приветствовала горожан, величаво восседая в кузове повозки и помахивая рукой. «Сходство с императрицей было удивительное. Какая стать, царственность, грация!» — вспоминает художественный руководитель Чувашского драмтеатра, народный артист СССР Валерий Яковлев, назначенный режиссером праздничного мероприятия.

Яркий контраст — несуразная, взбалмошная, но невероятно обаятельная Варвара Волкова в комедии Александра Галина «Конкурс», задавшаяся целью всеми правдами и неправдами обойти конкуренток в борьбе за вакантное место в японской фирме. Не беда, что костюмчика нет. Нацепив потертую куртку, потрепанный шарф и то и дело сползающий набекрень берет, похожий на прилипший к сковородке блин, героиня, как заведенная, скакала по сцене и голосила во все горло: «Не топись, не топись, в огороде баня! Не женись, не женись, мой миленок Ваня!»

Дипломным же спектаклем в чувашской студии ЛГИТМиКа была «Гроза» Александра Островского. То, что мастер курса, прославленный советский режиссер Аркадий Кацман доверил Любе роль Катерины Кабановой, говорит не только об ее одаренности, но и о высокой степени подготовленности. Конечно, без работоспособности тут никуда, ведь каждая роль — это не просто органика, харизма и владение своими эмоциями и речью, но и огромный труд, к которому она привыкла с малолетства и выросла настоящим борцом. Семья воспитывала четверых детей, Люба была старшей, и уход за младшими братьями и сестрой полностью лежал на ее плечах, так что повзрослеть пришлось очень рано. Из-за нескончаемых домашних хлопот даже отложили школу — в первый класс девочка пошла на год позже. К слову, Любовь Владимировна и сейчас много возится по хозяйству и может потратить целый день на прополку грядок в любимом огороде, не разгибая спины с утра и до позднего вечера.

Впрочем, учебные и бытовые нагрузки нисколько не мешали ей вести активную внеклассную жизнь. Одним из самых долгожданных событий в череде сельских будней были выборы. В этот день в деревню Лапсары, где родилась актриса, съезжались земляки со всего Чебоксарского района. Когда еще представится возможность проявить себя на глазах у стольких зрителей? И хотя из-за обильных веснушек Люба никогда не считала себя красавицей, выступать любила и с удовольствием устраивала вместе с другими ребятами самодеятельные концерты, развлекая избирателей песнями и танцами. А узнав вкус настоящих оваций, решилась поехать в Чебоксары поступать в актерскую студию при Чувашском телевидении. Экзамены были провалены, но о том, чтобы стать врачом, как в один голос пророчили родители, не могло идти и речи. Опускать руки и плыть по течению, отказавшись от своей мечты — не в ее правилах. Поэтому Люба не сдалась и, как ни в чем не бывало, появилась на первом занятии. Педагогов подкупила целеустремленность девушки, едва окончившей девятый класс, и ее зачислили.

Сила характера, закаленного подобно стали, нередко передается и героиням актрисы. Взять, например, Екатерину Павловну в драме «Пасар патши» (Королева рынка), написанной коллегой по цеху, народным артистом Чувашии Геннадием Медведевым с прицелом на ее талант и мастерство. На долю женщины выпадает масса неприятностей, от пристрастившегося к наркотикам сына до проблем в бизнесе, но она сжимает волю в кулак и мужественно преодолевает превратности судьбы. Несмотря на то, что спектакль давно снят с репертуара, Любовь Федорова до сих пор испытывает сострадание к своему персонажу и просто не могла не сыграть сегодня отрывок из этой пьесы. Уже с первой реплики актриса изменилась буквально до неузнаваемости. Доселе теплый и ласковый голос, каким она разговаривала с публикой, огрубел и приобрел угрожающий командный тон, не терпящий возражений. Взгляд помрачнел и заметался подобно шаровой молнии. Жесты стали резкими и властными, так что мы с трудом узнавали в героине всегда такую добродушную и улыбчивую Любовь Владимировну.

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Большой любимицей публики стала Капитолина Петровна в спектакле «Шанель пике» (Баба Шанель). Здесь Любовь Федорова играла в ансамбле с такими корифеями национального театра как народная артистка СССР Вера Кузьмина, народные артистки России и Чувашии Нина Яковлева и Нина Григорьева. Вместе они взяли приз в номинации «Лучшая женская роль» на республиканском конкурсе «Узорчатый занавес» и Гран-при на международном фестивале «Коляда-Plays» в Екатеринбурге. Кстати, там им аплодировал сам автор пьесы Николай Коляда, а в московской газете «Экран и сцена» написали: «Особенно удачной оказалась иноязычная часть программы. В исполнении чувашской труппы зрители наконец-то увидели «Бабу Шанель» не с девушками в роли бабушек, а с настоящими колоритными возрастными актрисами».