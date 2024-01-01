Члены Избиркома Чувашии встретились с журналистами

Голосуйте, как вам удобно

На предстоящих в марте этого года выборах Президента России своим избирательным правом в республике смогут воспользоваться около 910 тысяч избирателей. Об этом на пресс-конференции, посвященной подготовке к проведению выборов, сообщил председатель Избирательной комиссии Чувашии Геннадий Федоров.

Председатель Избиркома рассказал журналистам, что всего на выборах в составах комиссий разных уровней будет задействовано более восьми тысяч человек.

«Одной из основных задач Избирательной комиссии Чувашии является обеспечение полной профессиональной готовности членов наших комиссий. С учетом этого мы провели обучающие семинары, тестирование. И с уверенностью можно сказать, что избирательная система нашей республики готова к проведению выборов и вплотную занимается подготовительной работой», — отметил Геннадий Семенович.

Он также обратил внимание на то, что сегодня избирателям доступно пять форм голосования: голосование на избирательном участке, голосование вне помещения для голосования (на дому), голосование по месту нахождения (механизм «Мобильный избиратель»), дистанционное электронное голосование, выездное голосование. Последний пункт подходит тем, кто живет в тех населенных пунктах, где затруднено транспортное сообщение и отсутствует избирательный участок.

Об адресном информировании избирателей о выборах рассказал секретарь Избирательной комиссии Олег Ефимов. Проект «ИнформУИК» направлен на то, чтобы сделать выборы еще доступнее. Так, в период с 17 февраля по 7 марта члены участковых избирательных комиссий будут осуществлять адресное информирование избирателей (подомовой и поквартирные обходы).

«Обходчики будут рассказывать о датах, времени голосования, члены комиссий также познакомят избирателей с информацией о зарегистрированных кандидатах на должность Президента России. Как узнать обходчика? У них будет специальная манишка с символикой выборов, сумка с раздаточной информацией, тоже с символикой, фирменный значок, бейдж, мобильное устройство с приложением», — уточнил Ефимов

На пресс-конференции не обошли стороной и вопрос дистанционного электронного голосования. Член Избиркома Руслан Иванов рассказал журналистам об особенностях ДЭГ. Для участия в дистанционном электронном голосовании у избирателя должна быть подтвержденная учетная запись на портале Госуслуг. Если с учетной записью все в порядке, необходимо также через Госуслуги подать заявление об участии в ДЭГ. Важно отметить, что на портале у избирателя должны быть актуальные данные.

«Это очень удобный способ и не новый для нашей республики. Он уже апробирован и обкатан в прошлом году на дополнительных выборах в органы местного самоуправления. Дистанционное электронное голосование не заменяет традиционную форму голосования. Это, прежде всего, дополнительная форма голосования, направленная на тех избирателей, которые хотят голосовать без посещения участков, в том месте, где они окажутся в дни голосования – для этого нужен будет только доступ в интернет. Каждый избиратель самостоятельно решает, какой формой воспользоваться, с использованием ДЭГ или голосованием на избирательном участке», — подчеркнул Руслан Иванов.

Заместитель председателя Избирательной комиссии Игорь Михайлов поведал представителям СМИ о наблюдение за ходом голосования. Благодаря наблюдателям обеспечивается законность и прозрачность выборов. Согласно российскому законодательству наблюдателей вправе назначить каждый зарегистрированный кандидат или его доверенное лицо, каждая политическая партия, выдвинувшая зарегистрированного кандидата, субъекты общественного контроля.

«В этом году Штаб общественного наблюдения будет расположен в здании Театра оперы и балета. Туда будет стекаться вся актуальная информация. Будут установлены компьютеры с доступом к видеокамерам с избирательных участков», — отметил Михайлов.

Жители республики смогут проголосовать на выборах Президента России по месту своего нахождения. Об этом рассказала член Избиркома Лилия Вахитова. Так механизм «Мобильный избиратель» позволит избирателю проголосовать на любом удобном избирательном участке Российской Федерации, а не только по месту постоянной или временной регистрации.

«В ближайшее время, а именно 29 стартует прием заявлений. Избиратель в любом МФЦ, в любой территориальной избирательной комиссии либо на портале Госуслуг может подать заявление и прикрепиться к определенному участку, на котором ему будет удобно голосовать. Также в период с 6 по 11 марта такие заявления будут принимать и все участковые избирательные комиссии», — отметила Лилия Вахитова.

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