Подать заявление на участие в ДЭГ можно с 29 января

ЦИК России сформировала территориальную избирательную комиссию дистанционного электронного голосования (ТИК ДЭГ) на период проведения выборов Президента Российской Федерации, назначенных на 17 марта. В ее составе 12 человек от политических партий и общественных палат. Председателем ТИК ДЭГ назначен Олег Артамонов, кандидатуру которого предложила Общественная палата РФ.

В связи с этим в Избиркоме Чувашии напоминают, что на предстоящих выборах жители республики смогут проголосовать дистанционно. Для этого им необходимо подать заявление на включение в список участников ДЭГ в период с 29 января по 11 марта текущего года на портале госуслуг. Для подачи заявления избиратель должен иметь подтвержденную учетную запись. При этом все данные, указанные в учетной записи, должны быть актуальны (ФИО, паспортные данные, адрес регистрации, номер телефона и адрес электронной почты). При наличии учтенного заявления избиратель сможет проголосовать дистанционно в любое время в любой из трех дней голосования: 15, 16 или 17 марта.

Как уже сообщала наша газета, в конце прошлого года Чувашия вошла в список 29 регионов, которым Центризбирком России разрешил применять на президентских выборах дистанционное электронное голосование. Практически все эти регионы (за исключением Вологодской области) уже имеют опыт использования ДЭГ на выборах. По словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, потенциально участие в электронном голосовании могут принять около 38 миллионов избирателей.