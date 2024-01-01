Заметает зима, заметает

Непогоду, обрушившуюся на территории Чувашии, Татарстана, Марий Эл и Ульяновской области во второй половине дня 16 января, в местных социальных сетях уже успели окрестить «снегогедоном».

В 17.25 во вторник ГИБДД Чувашии призвала водителей к осторожности и попросила по возможности воздержаться от дальних поездок. Непросто было и воздушному транспорту. В Чебоксарах задержали или перенесли несколько рейсов в Сочи и Москву. «Сильный боковой ветер и метель не позволяют поднять воздушные суда», — сообщил Международный аэропорт Чебоксары имени А.Г. Николаева в своем телеграм-канале.

Метели с порывами ветра до 21 м/с и сильный снегопад стали причиной отключения электроэнергии в восьми муниципальных округах 36 населенных пунктов. Восстановлением занимались 19 бригад. Работы продолжились и 17 января. Такие данные приводит Государственный комитет Чувашской Республики по делам ГО и ЧС.

Из-за сложных погодных условий временно не было движения по платной трассе М-12 «Восток» на участке 684-836 км (от Канаша до Шали). «Водителям, оказавшимся на указанном участке, аварийные комиссары совместно с МЧС предоставляют необходимую помощь. Эксплуатирующей организацией ведутся работы по ликвидации последствий стихии, задействована тяжелая техника», — сообщила в своем телеграм-канале ГК «Автодор». Компания также попросила всех автомобилистов отложить дальние поездки с 17 и 18 января на другие даты. «В ближайшие сутки на всей сети наших автодорог ожидается сильный снегопад, сопровождающийся повышением температуры до околонулевых значений. Эпицентром станет Московская область. Снег, по прогнозу, начнется ближе к четвергу, 18 января», — предупредил «Автодор».

В столице Чувашии дорожники трудились в непрерывном режиме. По сообщению АО «Дорэкс», днем 16 января на дорогах Чебоксар работало порядка 110 единиц техники, в ночную смену — около 60 машин. На «передовой» были комбинированные дорожные машины и тракторы МТЗ. По данным пресс-службы администрации города Чебоксары, вывезено 3,4 тысячи кубометров снега — это самый большой среднесуточный объем за всю зиму сезона 2023-2024 гг. Всего с ноября по 17 января на полигон отправлено 96,6 тысячи кубометров снега.

«В ночное время на дорогах региона было задействовано более 270 единиц дорожной техники. Израсходовано порядка 2,7 тысячи тонн противогололедных материалов», — в свою очередь сообщил Минтранс Чувашии об обстановке в ночь с 16 на 17 января. Кураторы Управления автомобильных дорог выезжали в округа для мониторинга состояния проезжей части.