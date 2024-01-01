Планерка Главы: ковид, цифровизация госуслуг, социальное сиротство

В республике отмечается сезонное обострение заболеваемости гриппом и ОРВИ. Наблюдается также нежелательная динамика с ковидом. Что предпринимается для стабилизации ситуации — об этом шла речь на еженедельном совещании у Главы Чувашии Олега Николаева.

ПОРУЧЕНИЕ.

Минобразования совместно с администрациями округов провести тщательный анализ действий должностных лиц по реализации указаний в целях предотвращения роста заболеваемости гриппом, орви и ковидом.

Рост числа заболевших гриппом, ОРВИ начался в декабре, при этом заболеваемость новой вирусной инфекцией в тот период снижалась, рассказал вице-премьер — министр здравоохранения Владимир Степанов. В первую неделю января ОРВИ и грипп пошли на убыль вместе с ковидом, что, впрочем, объясняется в основном низкой обращаемостью людей в больницы в новогодние каникулы. Но уже во вторую неделю — с 8 по 14 января — число заболеваний вирусной инфекцией выросло на 37% по сравнению с первой неделей. Коэффициент ее распространения увеличился с 1 до 2,4 пункта. На 15 января на амбулаторном лечении находились 382 пациента, в стационарах — 26 человек. «Тяжелых», на искусственной вентиляции, не имеется.

Цифра На 37% выросло число заболеваний новой коронавирусной инфекцией за вторую неделю января

Для лечения гриппующих сформирован коечный фонд в 15 стационарах, доложил министр, развернуто дополнительно 80 коек для детей. Для ковидных больных развернуто 70 коек в трех больницах. В случае обострения ситуации можно будет развернуть до 3,5 тыс. коек. Минздравом республики дополнительно закуплено более 113 тыс. экспресс-тестов для выявления вирусов гриппа и ковида. Но самым эффективным способом избежать болезни остается вакцинация, напомнил министр. В эпидсезоне 2023 — 2024 годов против гриппа в республике привито 561,5 тыс. человек, или 47,5% всего населения региона. На сегодня имеется все необходимое для противостояния болезни.

Олег Николаев нацелил Минобразования провести совместный с администрациями округов анализ действий в сфере выполнения мероприятий по предотвращению разрастания инфекций. Встретить негативный сценарий надо подготовленными, чтобы благополучно его пройти, сказал он.

ПОРУЧЕНИЕ.

Надо сделать все для того, чтобы региональная информационная система межведомственного электронного взаимодействия работала максимально эффективно. Это позволит реализовать весь спектр возможностей в деятельности правительства.

Министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Михаил Степанов подвел итоги работы региональной информационной системы межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг за 2023 год.

Она была создана в 2011 году, в 2023-м, по словам министра, полностью переделана с учетом изменения концепции управления данными в рамках программы цифровой трансформации в оказании государственных и муниципальных услуг. Эта сфера становится более доступной, что показывает увеличение доли граждан, предпочитающих электронный способ взаимодействия. На 1 января их численность в республике составила 922 тыс. человек. А доля обращений за массовыми социальными услугами с использованием портала госуслуг достигла 79,9%. Это стало возможным в том числе благодаря массированной информационной кампании. Среди муниципалитетов не достигли планового уровня Канаш, Алатырь, Цивильский, Ибресинский округа. В числе отстающих и Шумерля, и Шемуршинский округ.

Глава республики отметил важность данной работы. «Здесь следует исходить из того, чтобы система действовала максимально эффективно, а ее данные отражали текущие процессы», — сказал он.

ПОРУЧЕНИЕ.

Надо добиться действенной профилактики социального сиротства, не должно быть детей без опеки.

Проблема детей, лишенных внимания при живых родителях, не снята с повестки дня. Поэтому требуются меры по профилактике социального сиротства и устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи. В первую очередь со стороны муниципальных и городских округов, сказал министр образования Дмитрий Захаров. По его данным, в настоящее время в республике проживает более 2,3 тыс. сирот и оставшихся без попечения родителей. За последние пять лет их численность, правда, сократилась на 12%, а количество вновь выявляемых — на 24%. Доля воспитывающихся в замещающих семьях остается на уровне 93%.

До конца 2023 года регионам было поручено разработать единую модель организаций для сирот. Дом ребенка «Малютка» в Чувашии передан из Минздрава Минобразованию. Сироты из Кугесьского интерната для умственно отсталых детей зачислены на воспитание в специализированную школу — интернат Минобразования. В итоге на сегодня в регионе действуют пять организаций для сирот, находящихся в ведении этого министерства.

В минувшем году в республике было выявлено 287 детей-сирот, 167 из них — социальные, то есть сироты при живых родителях. Половина из них лишена родительских прав, другие сами отказались от своих чад. На хорошем уровне работа по выявлению сирот поставлена в Чебоксарах, Новочебоксарске, Шумерле, Алатыре, Шумерлинском округе.

Глава республики нацелил не ослаблять эту непростую, подчас тяжелую работу. Не должно быть детей, не ощущающих заботу о себе, независимо от того, по какой причине они ее лишились.