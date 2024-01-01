Ученые-педагоги Чувашии советуют выбирать профессию по принципу «шведского стола»

Лоцманы, мастера и наставники

В России намерены возродить традиции наставничества для молодежи. Причем не формально и не по принудиловке. «Ни в коем случае нельзя загонять это движение в бюрократические рамки», — подчеркнул Президент страны на подведении итогов Года педагога и наставника в России. «Напротив, нужно создавать такие условия, чтобы как можно больше людей искренне стремились взять на себя эту почетную миссию — передавать опыт, наставлять», — обозначил Владимир Путин.

Глава государства предложил учредить ежегодную премию «Наставник года», отметив, что это звание должно звучать гордо. На сегодня имеется знак отличия «За наставничество», учрежденный Президентом пять лет назад. Но наряду с признанием важны и материальные инструменты поощрения такого значимого для страны труда, поэтому возможности начисления доплат за работу наставников нужно предусмотреть законодательно, подчеркнул Владимир Путин. В ближайшее время правительство разработает поправки в Трудовой кодекс для введения соответствующих выплат.

Свой взгляд на создание, а вернее, даже укрепление наставничества в нашей республике, которое, как недавно отметил Глава Чувашии Олег Николаев, положительно оценено на всероссийском уровне, есть и у наших уважаемых педагогов. Накануне Нового года в гостях у редакции побывали известные в регионе деятели образования: член президиума Союза отцов России, профессор Олег Волков и экс-директор Межрегионального центра компетенций — Чебоксарского электромеханического колледжа, заслуженный работник профобразования Чувашии Алексей Судленков. Олег Гаврилович почти 10 лет проработал в Министерстве образования республики, и в сферу его деятельности входили училища, техникумы, колледжи, вузы и научные институты. Алексей Алексеевич посвятил среднему профессиональному образованию всю жизнь, пройдя путь от мастера производственного обучения в училище до руководителя колледжа.

Оба обеспокоены проблемой «кадрового голода» в промышленности и других отраслях страны, душой болеют за Чувашию, особенно за ее активную и талантливую, и даже неуверенную в себе молодежь. Эксперты рассказали о совместных проектах, направленных на то, чтобы, с одной стороны, помочь молодому поколению найти свой путь в жизни и достичь успеха, а с другой — обеспечить регион нужными и перспективными кадрами.

ВЛАДИМИР ПУТИН, Президент России: «…Подчеркну, наставничество для отечественной экономики — это новое качество роста, сокращение издержек, повышение производительности труда, а это, как всем известно, ключевой элемент развития страны в целом. Это подготовка квалифицированных кадров, которые сейчас критически необходимы нашим предприятиям». Из выступления на Госсовете

27 декабря 2023 года

Передовики производства

По словам наших собеседников, школа наставничества в той или иной мере была в Чувашии всегда, однако в последнее время она несколько утратила свою весомость. Возможно, стала не такой сильной, как в былые времена, ей не хватает системности, а потому молодому специалисту часто бывает сложно закрепиться на новом месте, он пасует перед трудностями, тяжелее вникает в тонкости дела, в итоге сдается и уходит.

«Ведь раньше как было, — напомнил Алексей Судленков. — Приходили на предприятие молодые люди, и за ними сразу закреплялись опытные производственники. Вчерашний школьник или студент получал через наставника практические умения и навыки. К примеру, на Чебоксарском электроаппаратном заводе был такой замечательный фрезеровщик, передовик производства, Герой Социалистического Труда Николай Александрович Королев, который, можно сказать, «взрастил» замечательных профессионалов. Среди них — талантливый Тришин, а следом за ним — и не менее даровитый Краснов. Вот такая была преемственность».

Кстати, сейчас на ЧЭАЗ снова зовут на работу ветеранов производства — в качестве наставников для молодежи. А о Николае Королеве писала когда-то и «Советская Чувашия»: в годы Великой Отечественной войны он «оказался в нашей республике в числе прочих эвакуированных специалистов ленинградского завода «Электрик». К тому времени за плечами у него уже был более чем десятилетний трудовой стаж. Однако именно в Чувашии началась его карьера фрезеровщика-инструментальщика. «СЧ» рассказывала, что он ювелирно овладел техникой фрезерного дела и стал одним из лучших инструментальщиков электротехнической промышленности страны.

Куда уходят кадры

Но в новые времена в образовании чаще стали говорить о сервисе, услугах, а наставничество и воспитание отошли на второй план, с сожалением подметили гости. И когда в стране начались трудности из-за санкций, оказалось, что на заводах катастрофически не хватает рабочих рук, чтобы заместить ушедшее производство. При этом специалистов, казалось бы, готовить меньше не стали.

«По последним данным, порядка 60% школьников уходят после 9-го класса в систему среднего профессионального образования — в колледжи и техникумы, — констатировал Олег Гаврилович. — Но очень важно понимать, насколько эти дети, поступая на обучение по той или иной специальности, изначально были замотивированы, заинтересованы тем направлением, которое они выбрали. К сожалению, зачастую бывает так, что многие ребята идут в техникумы и колледжи, потому что боятся сдавать единый госэкзамен. Ведь система СПО позволяет поступать лишь на основании среднего балла аттестата. К тому же сами школы не заинтересованы держать тех, кто, по мнению учителей, не потянет на успешную сдачу ЕГЭ. И это, конечно, заставляет о многом задуматься».

По мнению Волкова, нужна четкая программа, чтобы помочь детям еще в раннем возрасте познать свои индивидуальные задатки. Также необходимо создать базу наставников, готовых поддержать в нужный момент интерес ребенка, поделиться с ним своими знаниями и опытом.

ОЛЕГ ВОЛКОВ,

профессор, почетный работник высшего профессионального образования России: «Более 40% выпускников ссузов и вузов сегодня не работают по специальности, а около 80% школьников к старшим классам не могут определиться со своими склонностями и интересами».

Именно на это нацелен авторский проект «Карнаст», ставший победителем регионального этапа конкурса «Сильные идеи для нового времени». Расшифровывается он так: «Каждому ребенку — наставник». По словам Олега Гавриловича, весной 2023 года программу представили Главе Чувашии Олегу Николаеву, и ее решено было апробировать в школах и учреждениях допобразования республики. Кроме того, в этом учебном году в пилотном варианте проект также был запущен в школах муниципального округа Дебальцево Донецкой Народной Республики. Интерес к нему проявили и педагоги из многих других регионов.

Только то, что нравится

Суть идеи заключается в том, что ребенок сначала с помощью анкетирования выделяет круг своих интересов. «Тут ничего сложного. Ты словно выбираешь блюда со шведского стола — ставишь на свой поднос только то, что тебе нравится из предложенного. Так и с выбором склонностей к разным видам деятельности», — разъяснил Олег Гаврилович.

После самооценки своих интересов учащийся получает мотивационный текст, чтобы увидеть выборку наиболее подходящих ему профессий, познакомиться с перечнем образовательных учреждений и курсов, которые готовят по выбранной специальности, а также список педагогов-наставников, кружков, секций и программ дополнительного образования, что помогут развить таланты. И все это заключено в одном веб-приложении. Причем результаты теста видны как родителю, так и классному руководителю и психологу учебного заведения.

«И задача взрослых тут не мешать, навязывая чаду исключительно свою точку зрения или мечту получить вузовский диплом, а поддержать ребенка в тех направлениях, которые он выбрал сам», — советовали наши гости. Большую проблему они видят в том, что многие родители часто принимают решение за детей, хотят, чтобы они получили какую-то модную IТ-специальность, совершенно не учитывая, что у сына или дочери совсем другие склонности. А может, как раз на них и нужно сконцентрироваться, чтобы в будущем привести чадо к успеху?

«Ну кого сейчас интересует, какие оценки были по физике у знаменитого хоккеиста Александра Овечкина? Любая профессия станет важной, нужной, востребованной, если ты получаешь от этого удовольствие», — уверен профессор Волков.

Курс укажет отец

Разработанная программа подсказывает, как лучше выявленные таланты у ребенка развивать, причем уже с дошкольного возраста. И «звоночек» этот в первую очередь обращен к родителям — безусловным авторитетам для своих детей. А скоро авторы методики намерены запустить еще и чат-бот для мам и пап, заинтересованных в успешном будущем своих чад. Так зародился следующий проект общественников — «Лоцман-Профи счастливой жизни», к слову, уже поддержанный Союзом отцов России.

Большая роль здесь возлагается на пап, которые, словно судовые проводники, хорошо знают «фарватер» жизни. Именно родители, по словам Олега Гавриловича, должны инициировать прохождение ребенком теста самооценки, чтобы потом сопровождать его на этапе самоопределения, мотивировать детей развивать свои способности, не решать за них, а помогать, например, в выборе лучших наставников, занесенных в специальную базу. Когда юное дарование еще только определяется, кем бы ему хотелось стать, его ведет наставник знаний, который готовит к олимпиадам или интеллектуальным конкурсам. Наставник умений в кружках и секциях поможет ученику обрести полезные навыки. А вот старшекласснику и студенту нужен уже мастер-наставник — высококвалифицированный специалист.

Именно так — поэтапно, по словам деятелей профобразования, и выстраивается правильная система профориентации. И одних только экскурсий на производство или в организацию тут недостаточно.

Безусловно, каждый наставником быть не может, согласились эксперты. Ведь передавать опыт молодому поколению — это тоже своего рода талант. Нужно иметь задатки педагога и недюжинное терпение, чтобы привить молодежи любовь к труду, желание совершенствоваться, стать настоящим мастером своего дела. Не каждому дано обладать и силой убеждения. Бывает, придет студент на практику на производство, вроде и способный, и все-то у него ладится, но стоит ему найти легкую подработку (в торговом центре или в кафешке), он и учиться больше не хочет, дескать, ведь и так неплохо зарабатывает. Тут и нужен мудрый совет сильного духом наставника, который сам себя сделал и добился успеха.

КСТАТИ

Тест самооценки своих интересов, предложенный Олегом Волковым, прошли более 8,5 тысячи чебоксарских школьников — учеников 7-9-х классов. Чаще всего дети выбирали логико-математическое, лидерско-коммуникационное, инженерно-техническое и спортивное направления. Это, конечно, неплохо, считает профессор, но задачу проекта «Лоцман-Профи» он видит в том, чтобы помочь каждому ребенку реализовать себя в жизни, даже если школьник выбрал непопулярное направление.