Семь «Я», а пишется слитно!

Автор: Елена КазаринаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
На прогулке спрячьте телефон. Лучше поговорите с ребенком, расспросите, как у него дела. Вспомните что-то из своего детства. Коллаж «СЧ»

Амур зарядил золотыми стрелами свой витиеватый лук, прицелился. И не промазал! Загс, кольца, марш Мендельсона. Роддом, улыбки и солнышко в кружевном конверте. Вот оно, семейное счастье, — под руку с родительскими обязанностями. Были муж и жена, а теперь папа и мама. И к этому еще надо привыкнуть. О семейных кризисах, связанных с детьми, мы побеседовали с медицинским психологом Республиканской психиатрической больницы Еленой Барановой.

Аист прилетел

 

«С появлением ребенка в семье полностью меняется жизнь. На первое место выходят заботы о малыше. А вот на себя и друг на друга супругам времени не хватает. Копятся усталость и раздражение, на домашнем небосводе собираются тучи обид и ссор, — приводит типичную картину Елена Баранова. — Муж может почувствовать себя обделенным, отодвинутым на дальний план. Он дистанцируется. И тут уже обижается жена — муж не понимает, не помогает, старается лишний раз уйти из дома».

«Назревает очередной семейный кризис?» — догадываюсь я. Да ведь один уже недавно был! Среднестатистическая пара, начав жизнь под одной крышей, налаживала быт, притиралась характерами, снимала розовые очки романтики, знакомясь с недостатками второй половинки…

«Что такое кризис? Это не крах любви, а всего лишь психологические трудности на определенном этапе жизни. И вызывает их новая ситуация, которую нельзя разрешить привычным путем», — успокаивает меня Елена Владимировна. И объясняет: если семья в такие периоды объединяется, то преодолевает их благополучно.

Чтобы не замыкаться в себе и не отдаляться, нужно слышать друг друга. Разговаривайте, советует психолог. Возьмите за правило каждый день находить на это хотя бы несколько минут. И речь ведите не о хозяйственных делах, а о том, что думаете и чувствуете, интересуйтесь настроением друг друга. Делайте в отношениях акцент на внимании, уважении, взаимопомощи. Договоритесь о распределении обязанностей. Да, возможно, потребуются какие-то усилия или уступки с обеих сторон, но за гармоничными отношениями всегда стоит тонкий душевный труд. Выработанные навыки помогут и на других волнах житейского моря.

Из собственного опыта
Во время беседы со специалистом я припоминаю, как мы с мужем, едва ночь прорезал крик недавно рожденного сына, начинали пинать друг друга под одеялом: «Вставай!» Потом решили вставать по очереди, и пинки сошли на нет. Но малыш диктовал жесткий распорядок и днем. У нас возникли два пароля. Пользоваться ими можно было нечасто. «Могикан» — если совсем нет сил и просишь супруга выполнить что-то за тебя. А слово «стопик», произнесенное одним, было призвано тут же прекратить уже начавшуюся ссору. Работало!

Малыш выходит в социум

 

И вот ребенок впервые покидает родные пенаты — отправляется в детский сад. Взрослым самое время выдохнуть: наконец-то появилось больше времени на себя! Но не тут-то было. После декрета молодая мама обычно выходит на работу. Теперь дом — не единственное приложение ее сил, и круг общения — не только домочадцы. В семье снова меняется стиль жизни, супруги начинают смотреть друг на друга другими глазами. Появляются разногласия.

Новые проблемы отцов и детей. Сын застрял в виртуальной реальности. А на параллелях общих точек не найти. Фото Валерия Панфилова

«У каждого из родителей могут быть свои взгляды на воспитание. Но какие бы противоречия ни возникали, спорить, дискутировать и договариваться надо заранее и наедине, а в отношениях с ребенком — строго придерживаться одной общей линии. Иначе чадо быстро поймет свою выгоду: папа запретил, а мама разрешит. И быстро научится манипулировать взрослыми», — заостряет внимание психолог.

К слову, такая единая стратегия поведения пригодится родителям и дальше, ведь впереди школа. Первоклассника нужно адаптировать к учебному процессу, помогать делать уроки, водить в секции и кружки. Незнакомое окружение, новые обязанности — дети могут капризничать, не слушаться, жаловаться, устраивать истерики. Поэтому важно в каждую свободную минутку разговаривать с ребенком — расспрашивать, как дела, рассказать что-нибудь из своего детства.

«А если ребенок малообщителен и чаще всего молчит?» — интересуюсь я. «Он может не показывать, что ему трудно, и пытаться справиться со своими проблемами в одиночку, — предупреждает о подводных камнях Елена Владимировна. — Совет один: еще больше времени, внимания, одобрения. Старайтесь общаться каждый день — пусть сын или дочка реагируют пока хотя бы на простые вопросы и видят, что родители всегда открыты к диалогу. А еще обязательно обзаведитесь контактным окружением — информацию можно получать от педагогов или приятелей. Пока ребенок не повзрослеет, лучшими его друзьями должны быть родители».

Из практики психолога
Проблемы в семье бывают комплексные: одна тянет за собой другую. К психологу обратились родители с мальчиком 11 лет. Он часто протестует, высказывает претензии к матери и отцу. Что делать, чтобы не слышать неприятные слова от сына? В беседе выясняется, что эти слова — из лексикона папы и мамы, которые ссорятся при ребенке. «Нам надо выплеснуть эмоции», — смутились взрослые. Но до подросткового возраста ребенок дублирует поведение родителей: «Ты же так делаешь, почему мне нельзя?» Так что корни ситуации — в поведении старших.

Бунтующий подросток

 

В подростковом возрасте ребенок готов заявить о себе на весь мир. Дети ведут себя резко, показывают характер, требуют к себе отношения как к взрослому. Они готовы конфликтовать с родителями, сверстниками, педагогами, если, как им кажется, ущемляют их свободу.

«Проблема еще и в том, что зачастую отрочество детей как раз приходится на 12-15-летие совместной жизни супругов и совпадает с возрастным кризисом родителей, — подчеркивает Елена Баранова. — У взрослых в это время тоже идет переоценка: как они прожили, чего достигли, окончательно уходят иллюзии юности, и все это может сопровождаться депрессивной симптоматикой. Получается двойной кризис».

Здесь важно не зацикливаться на своем состоянии, понимать, что партнеру по браку тоже непросто. Лучше вместе обратить взоры на подрастающее чадо и выстроить единую манеру общения с ним. Как? Больше времени проводить вместе. «Занимайтесь спортом, путешествуйте всей семьей, найдите общее хобби, — перечисляет Елена Владимировна. — Чем больше точек соприкосновения, тем лучше. Расширьте круг общения, познакомьтесь с друзьями сына или дочери».

Вместе с подростком можно уже обсуждать многие семейные проблемы, учитывать его мнение. В атмосфере доверия взрослеющий ребенок не станет бояться осуждения или наказания, он будет открыт. «И все-таки общение на равных подразумевает, что родитель — это наставник. Друг, но старший», — подчеркивает специалист.

Дети в любом возрасте зависимы от эмоционального состояния родителей. Если взрослые счастливы, они транслируют это и ребенку. Если нет контакта со старшими, ребенок будет искать опору вне семьи — уйдет в виртуальное общение и даже может попасть в лапы тех, кто захочет им воспользоваться.

Из житейских историй
«Я ушел в Москву. Встретимся на передаче «Жди меня». Женщина схватилась за сердце, вернувшись домой и прочитав записку 13-летнего сына. Она воспитывала его одна, много работала. А ребенок требовал внимания. Ведь только в обед сын звонил ей. «Мне некогда», — отмахнулась занятая мама. «Если ты сейчас не поговоришь со мной, я уйду», — предупредил подросток. И выполнил свою угрозу. В этом случае все закончилось благополучно. Но мама вместе с психологами полностью пересмотрела свою концепцию воспитания: вместо давления — готовность выслушать, вместо требований — одобрение и любовь. Вот так, экстремальным способом, ребенок достучался до родителя.

Семейные ценности

 

Сейчас дети чуть ли не с рождения в сотовом телефоне. К сожалению, многим родителям проще дать чаду мобильник — и вот оно уже не беспокоит. Смотрит, открыв рот, картинки, подсаживается на игры. Так возникает нежелание трудиться и думать самому. Надо дать детям не виртуальную реальность с вымышленными персонажами, а явь, где много интересного, где рядом твои родные и можно что-то сделать самому. Именно сделать, а не нажать на кнопку.

В семейной жизни очень важны традиции, считает Елена Баранова. Если такого общего уклада нет, то каждый живет, как хочет. И ребенок — не исключение. Он станет диктовать свои правила и выбирать то, что ему нравится. Малыш потребует постоянной новизны в виде новых игрушек, мороженого и аттракционов; подросток — модной одежды, гаджетов и средств на личные нужды. Откуда такой материализм? Да все просто: дети не умеют получать радость по-другому. Никто не научил.

«Что такое — традиция? — рассуждает психолог. — Это повторяющееся событие, которое несет радость. Родители должны научить ребенка этому. Показать, отчего можно радоваться, на собственном примере». У каждой семьи свои традиции, все очень индивидуально. Одни ходят вместе на лыжах в новогодние каникулы. Другие всей семьей навещают родню два раза в год. Третьи планируют каждый отпуск, собирая пожелания домочадцев. Кто-то устраивает по праздникам домашние представления — вот где раздолье детскому творчеству. Все это сплачивает домочадцев и делает семью крепкой и дружной, которой не страшны никакие кризисы.

Опубликовано: 15 января 2024 г.
Тэги:
Семья


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