Семь «Я», а пишется слитно!

Амур зарядил золотыми стрелами свой витиеватый лук, прицелился. И не промазал! Загс, кольца, марш Мендельсона. Роддом, улыбки и солнышко в кружевном конверте. Вот оно, семейное счастье, — под руку с родительскими обязанностями. Были муж и жена, а теперь папа и мама. И к этому еще надо привыкнуть. О семейных кризисах, связанных с детьми, мы побеседовали с медицинским психологом Республиканской психиатрической больницы Еленой Барановой.

Аист прилетел

«С появлением ребенка в семье полностью меняется жизнь. На первое место выходят заботы о малыше. А вот на себя и друг на друга супругам времени не хватает. Копятся усталость и раздражение, на домашнем небосводе собираются тучи обид и ссор, — приводит типичную картину Елена Баранова. — Муж может почувствовать себя обделенным, отодвинутым на дальний план. Он дистанцируется. И тут уже обижается жена — муж не понимает, не помогает, старается лишний раз уйти из дома».

«Назревает очередной семейный кризис?» — догадываюсь я. Да ведь один уже недавно был! Среднестатистическая пара, начав жизнь под одной крышей, налаживала быт, притиралась характерами, снимала розовые очки романтики, знакомясь с недостатками второй половинки…

«Что такое кризис? Это не крах любви, а всего лишь психологические трудности на определенном этапе жизни. И вызывает их новая ситуация, которую нельзя разрешить привычным путем», — успокаивает меня Елена Владимировна. И объясняет: если семья в такие периоды объединяется, то преодолевает их благополучно.

Чтобы не замыкаться в себе и не отдаляться, нужно слышать друг друга. Разговаривайте, советует психолог. Возьмите за правило каждый день находить на это хотя бы несколько минут. И речь ведите не о хозяйственных делах, а о том, что думаете и чувствуете, интересуйтесь настроением друг друга. Делайте в отношениях акцент на внимании, уважении, взаимопомощи. Договоритесь о распределении обязанностей. Да, возможно, потребуются какие-то усилия или уступки с обеих сторон, но за гармоничными отношениями всегда стоит тонкий душевный труд. Выработанные навыки помогут и на других волнах житейского моря.

Из собственного опыта Во время беседы со специалистом я припоминаю, как мы с мужем, едва ночь прорезал крик недавно рожденного сына, начинали пинать друг друга под одеялом: «Вставай!» Потом решили вставать по очереди, и пинки сошли на нет. Но малыш диктовал жесткий распорядок и днем. У нас возникли два пароля. Пользоваться ими можно было нечасто. «Могикан» — если совсем нет сил и просишь супруга выполнить что-то за тебя. А слово «стопик», произнесенное одним, было призвано тут же прекратить уже начавшуюся ссору. Работало!

Малыш выходит в социум

И вот ребенок впервые покидает родные пенаты — отправляется в детский сад. Взрослым самое время выдохнуть: наконец-то появилось больше времени на себя! Но не тут-то было. После декрета молодая мама обычно выходит на работу. Теперь дом — не единственное приложение ее сил, и круг общения — не только домочадцы. В семье снова меняется стиль жизни, супруги начинают смотреть друг на друга другими глазами. Появляются разногласия.

«У каждого из родителей могут быть свои взгляды на воспитание. Но какие бы противоречия ни возникали, спорить, дискутировать и договариваться надо заранее и наедине, а в отношениях с ребенком — строго придерживаться одной общей линии. Иначе чадо быстро поймет свою выгоду: папа запретил, а мама разрешит. И быстро научится манипулировать взрослыми», — заостряет внимание психолог.

К слову, такая единая стратегия поведения пригодится родителям и дальше, ведь впереди школа. Первоклассника нужно адаптировать к учебному процессу, помогать делать уроки, водить в секции и кружки. Незнакомое окружение, новые обязанности — дети могут капризничать, не слушаться, жаловаться, устраивать истерики. Поэтому важно в каждую свободную минутку разговаривать с ребенком — расспрашивать, как дела, рассказать что-нибудь из своего детства.

«А если ребенок малообщителен и чаще всего молчит?» — интересуюсь я. «Он может не показывать, что ему трудно, и пытаться справиться со своими проблемами в одиночку, — предупреждает о подводных камнях Елена Владимировна. — Совет один: еще больше времени, внимания, одобрения. Старайтесь общаться каждый день — пусть сын или дочка реагируют пока хотя бы на простые вопросы и видят, что родители всегда открыты к диалогу. А еще обязательно обзаведитесь контактным окружением — информацию можно получать от педагогов или приятелей. Пока ребенок не повзрослеет, лучшими его друзьями должны быть родители».

Из практики психолога Проблемы в семье бывают комплексные: одна тянет за собой другую. К психологу обратились родители с мальчиком 11 лет. Он часто протестует, высказывает претензии к матери и отцу. Что делать, чтобы не слышать неприятные слова от сына? В беседе выясняется, что эти слова — из лексикона папы и мамы, которые ссорятся при ребенке. «Нам надо выплеснуть эмоции», — смутились взрослые. Но до подросткового возраста ребенок дублирует поведение родителей: «Ты же так делаешь, почему мне нельзя?» Так что корни ситуации — в поведении старших.

Бунтующий подросток

В подростковом возрасте ребенок готов заявить о себе на весь мир. Дети ведут себя резко, показывают характер, требуют к себе отношения как к взрослому. Они готовы конфликтовать с родителями, сверстниками, педагогами, если, как им кажется, ущемляют их свободу.

«Проблема еще и в том, что зачастую отрочество детей как раз приходится на 12-15-летие совместной жизни супругов и совпадает с возрастным кризисом родителей, — подчеркивает Елена Баранова. — У взрослых в это время тоже идет переоценка: как они прожили, чего достигли, окончательно уходят иллюзии юности, и все это может сопровождаться депрессивной симптоматикой. Получается двойной кризис».

Здесь важно не зацикливаться на своем состоянии, понимать, что партнеру по браку тоже непросто. Лучше вместе обратить взоры на подрастающее чадо и выстроить единую манеру общения с ним. Как? Больше времени проводить вместе. «Занимайтесь спортом, путешествуйте всей семьей, найдите общее хобби, — перечисляет Елена Владимировна. — Чем больше точек соприкосновения, тем лучше. Расширьте круг общения, познакомьтесь с друзьями сына или дочери».

Вместе с подростком можно уже обсуждать многие семейные проблемы, учитывать его мнение. В атмосфере доверия взрослеющий ребенок не станет бояться осуждения или наказания, он будет открыт. «И все-таки общение на равных подразумевает, что родитель — это наставник. Друг, но старший», — подчеркивает специалист.

Дети в любом возрасте зависимы от эмоционального состояния родителей. Если взрослые счастливы, они транслируют это и ребенку. Если нет контакта со старшими, ребенок будет искать опору вне семьи — уйдет в виртуальное общение и даже может попасть в лапы тех, кто захочет им воспользоваться.

Из житейских историй «Я ушел в Москву. Встретимся на передаче «Жди меня». Женщина схватилась за сердце, вернувшись домой и прочитав записку 13-летнего сына. Она воспитывала его одна, много работала. А ребенок требовал внимания. Ведь только в обед сын звонил ей. «Мне некогда», — отмахнулась занятая мама. «Если ты сейчас не поговоришь со мной, я уйду», — предупредил подросток. И выполнил свою угрозу. В этом случае все закончилось благополучно. Но мама вместе с психологами полностью пересмотрела свою концепцию воспитания: вместо давления — готовность выслушать, вместо требований — одобрение и любовь. Вот так, экстремальным способом, ребенок достучался до родителя.

Семейные ценности

Сейчас дети чуть ли не с рождения в сотовом телефоне. К сожалению, многим родителям проще дать чаду мобильник — и вот оно уже не беспокоит. Смотрит, открыв рот, картинки, подсаживается на игры. Так возникает нежелание трудиться и думать самому. Надо дать детям не виртуальную реальность с вымышленными персонажами, а явь, где много интересного, где рядом твои родные и можно что-то сделать самому. Именно сделать, а не нажать на кнопку.

В семейной жизни очень важны традиции, считает Елена Баранова. Если такого общего уклада нет, то каждый живет, как хочет. И ребенок — не исключение. Он станет диктовать свои правила и выбирать то, что ему нравится. Малыш потребует постоянной новизны в виде новых игрушек, мороженого и аттракционов; подросток — модной одежды, гаджетов и средств на личные нужды. Откуда такой материализм? Да все просто: дети не умеют получать радость по-другому. Никто не научил.

«Что такое — традиция? — рассуждает психолог. — Это повторяющееся событие, которое несет радость. Родители должны научить ребенка этому. Показать, отчего можно радоваться, на собственном примере». У каждой семьи свои традиции, все очень индивидуально. Одни ходят вместе на лыжах в новогодние каникулы. Другие всей семьей навещают родню два раза в год. Третьи планируют каждый отпуск, собирая пожелания домочадцев. Кто-то устраивает по праздникам домашние представления — вот где раздолье детскому творчеству. Все это сплачивает домочадцев и делает семью крепкой и дружной, которой не страшны никакие кризисы.