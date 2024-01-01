Эдуард Гиматов: «С учетом обстановки, на все нарушения мы будем реагировать оперативно»

Прокурор Чувашии рассказал о главных задачах ведомства

Одними из первых в новом году профессиональный праздник отмечают сотрудники надзорного ведомства. Традиционно в преддверии Дня работника прокуратуры наша газета взяла большое интервью у прокурора Чувашии. Правда, для Эдуарда Гиматова, назначенного руководителем региональной прокуратуры несколько месяцев назад, это первое интервью «Советской Чувашии». Поэтому главный редактор газеты Владимир Васильев решил начать свой разговор не с итогов прошлого года. Но и об этом будет сказано немало.

Чувство справедливости

— Эдуард Рафикович, это наше первое с вами интервью, и наверняка нашим читателям хочется узнать вас ближе. Расскажите немного о себе, о том, как пришли в профессию?

— Я рос, окончил школу, университет и сделал первые профессиональные шаги в Тюменской области. Но родом я из Курганской области. Хочу сказать сразу, что начинал я не в прокуратуре, но на юриста пошел учиться осознанно. И после университета устроился на предприятие в юридический отдел. Вы знаете, в работе юриста есть свои особенности, тем более если ты представляешь интересы крупного предприятия. Здесь уместно вспомнить слова моего руководителя: «Юрист должен быть, как злая собака, — его выставляют за дверь, а он лезет в окно». Но я быстро понял, что это не мое, не тот принцип, которым я руководствуюсь и в жизни, и в работе. Мне нужно, чтобы все было по справедливости. Закон — один для всех. И этот закон надо исполнять.

Через год я решил связать свою жизнь с прокуратурой. У меня были друзья, старшие товарищи, которые уже служили в надзорном органе. Мы встречались, общались и на профессиональные темы тоже.

Они неоднократно советовали мне прийти работать в прокуратуру, и вот с 2003 года я на государственной службе. Начинал помощником, заместителем прокурора Ленинского административного округа города Тюмени. Служил прокурором Тюменского района, города Тюмени, заместителем прокурора Тамбовской области.

— У вас, получается, в прошлом году был юбилей — 20 лет работы в прокуратуре?

— Да. В мае прошлого года — 20 лет. Время пролетает быстро, тем более за работой.

— Вы упомянули такое понятие, как справедливость. Мне кажется, вы пришли в юриспруденцию с немного идеалистическими мыслями. Насколько важны в вашей профессии, скажем так, моральные, нравственные ценности?

— На самом деле в нашей работе важно все. Что отличает юриста от людей других профессий? Это хорошее знание законов. И он должен помочь тем, кто к нему обращается, решить вопрос, не нарушая при этом закона. Он не должен допускать, чтобы закон отходил на второй план. Чтобы не было этих заигрываний с правосудием, чтобы кто-то смог избежать ответственности. Мне не нравится эта излишняя хитрость на грани «законно — незаконно». Когда я работал юристом на предприятии, бывали случаи, что в суде нужно было занять одну сторону — работодателя. А по справедливости нужно было занимать позицию в пользу работника.

«Вы отстаиваете интересы государства и права граждан» Глава Чувашии Олег Николаев поздравил работников и ветеранов Прокуратуры Чувашской Республики с профессиональным праздником. «Вы вносите значительный вклад в укрепление законности и правопорядка, отстаиваете интересы государства и права граждан,?— отметил он. — Ваш профессионализм, твердость и упорство, внимательное отношение к людям, порядочность и принципиальность обеспечивают правовую стабильность региона. Руководство республики всегда готово вместе с вами защищать права граждан и их законные интересы. Благодаря совместной работе Прокуратуры и Кабинета Министров Чувашии удалось остановить тенденцию роста числа детей-сирот, нуждающихся в жилье: за последние три года обеспеченность жильем сирот в республике увеличилась более чем в полтора раза, жилье получили 909 человек. Выработаны и успешно применяются правовые механизмы по обеспечению льготами участников специальной военной операции и членов их семей».

Олег Николаев выразил благодарность работникам Прокуратуры за преданность долгу, честность и принципиальность. «Особая признательность — ветеранам Прокуратуры,— подчеркнул он. — Ваш пример вдохновляет новое поколение сотрудников на беззаветное служение Отечеству и народу».

Дети — наше будущее

— Эдуард Рафикович, давайте теперь поговорим о вашей работе в Чувашии. В прошлом году, после двух недель вашего назначения прокурором республики, вы встретились с главредами региональных СМИ. Вы отметили тогда положительный опыт работы чувашской прокуратуры по несовершеннолетним. Почему вы обратили внимание именно на это направление?

— Я всегда в своей работе обращаю особое внимание на это направление деятельности в первую очередь, поскольку несовершеннолетние являются самой уязвимой категорией граждан с одной стороны, и с другой — одной из важнейших частей современного общества и залогом развития нашего государства. Как ранее я уже отмечал, именно дети являются нашим будущим, и насколько мы сегодня будем уделять им свое внимание, настолько и комфортным и стабильным будет наше будущее. Причем, на мой взгляд, это равенство применимо как в каждой семье индивидуально, так и в целом для всего нашего общества.

В республике правильно организован подход к работе в этом направлении. Действует отдел, который занимается проблемой несовершеннолетних, этому уделяется значительное внимание. В ходе надзорных мероприятий органами прокуратуры республики пресечено более 11,5 тысяч нарушений в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, охраны материнства и детства, жизни и здоровья.

Стоит признать рост преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков среди молодежи. Несовершеннолетние в эту «трясину», к сожалению, втягиваются все больше. Втягиваются даже не с точки зрения потребления, а, преимущественно, распространения. Ошибочно полагают, что это легкий заработок, за который ничего не будет. Точнее даже, эту мысль им внушают те, кто стоит за всем этим. И молодые люди не понимают, что это есть особо тяжкое преступление. Так вот, наша задача оградить их от этого, не просто наказать, а не допустить с их стороны подобных преступных действий. С этой проблемой, конечно, столкнулись не только здесь, в Чувашии. Это общероссийская беда, к сожалению.

Еще один момент — в целях защиты прав несовершеннолетних на получение образования в результате прокурорского вмешательства пресечено свыше 3,5 тысяч нарушений, в том числе при организации образовательного процесса, горячего питания, строительстве, капитальном ремонте и благоустройстве территорий образовательных учреждений. На постоянном контроле находятся вопросы защиты жилищных прав детей, лишенных родительского попечения, многодетных семей. Уверен, наша помощь позитивно скажется на дальнейшей жизни этих детей.

— Эдуард Рафикович, мы уже говорили, что вы относительно недавно возглавили прокуратуру республики, но уже ознакомились с итогами работы ведомства за этот год. Можете дать свою оценку проделанной работе? Как, по-вашему, отличаются ли проблемы нашего региона от других, в которых вы работали раньше, и, может быть, отличаются пути их решения?

— С уверенностью могу сказать, что практически по всем основным направлениям республика вышла по итогам года в положительном ключе. Единственный момент, что по некоторым актам прокурорского реагирования цифровые, количественные показатели могут быть меньше. Это связано абсолютно не с тем, что мы стали где-то меньше работать, скорее, наоборот, причина здесь объективная — административная реформа, проведенная в начале текущего года в республике, которая образовала муниципальные округа и, по сути, исключила такое понятие, как администрации сельских поселений. И теперь, когда мы видим, что какое-то нарушение носит системный характер и распространено сразу в нескольких населенных пунктах того или иного, как раньше называли — района, мы вносим акт прокурорского реагирования не в каждую местную администрацию, как было ранее, а вносим единый акт реагирования в органы власти муниципального округа. С этим исключительно и связано количественное снижение наших мер реагирования.

Из положительных итогов можно выделить то, что в целом республике удалось сохранить стабильную криминогенную ситуацию. Да, мы имеем небольшой рост, связанный с убийствами, что, конечно, учтем при планировании работы на 2024 год, но в целом каких-то резких движений, резкого роста здесь мы не наблюдаем. Появилась интересная практика привлечения к ответственности мобильных операторов за то, что они не блокируют поступающие из-за рубежа звонки с подменных телефонных номеров. Такие звонки используются обычно мошенниками, и по закону сотовые операторы должны выявлять их и осуществлять блокировку до момента реального дозвона абонентам. На сегодняшний день нами возбуждено уже 11 таких дел, но, я думаю, в этом году эта практика, направленная в первую очередь на профилактику дистанционного мошенничества, будет более масштабной.

Это все касается наших итогов. В части различия проблем в регионе и других субъектах страны, здесь мне не кажется, что они слишком разные. Наоборот, 90% проблемных вопросов регионов схожи, как и схожи пути их решения. Надо просто все делать по закону, и тогда проблема нивелируется сама собой.

Комплексный подход к коррупции

— Тема борьбы с коррупцией не отходит на второй план в республике. К примеру, взяточничество. Понятно, что такое явление почти неискоренимо, но, на ваш взгляд, как сократить число таких преступлений: ужесточить закон, больше вести профилактическую работу?

— Коррупция, конечно, это явление сложное и многоплановое. На ее масштабы влияют факторы экономического, правового и даже психологического характера. Поэтому, на мой взгляд, ни одна из озвученных мер в отдельности эффективно работать не будет. Требуется комплексный подход к решению этой задачи, что и делается в нашей стране на протяжении последних 15 лет.

Если обобщать всю проводимую работу, можно сделать вывод о том, что сегодня, на наш взгляд, существенно снизилось количество открытого взяточничества или прямого вымогательства взяток. Практически сошли на нет факты открытой передачи денег. Нужно понимать, что коррупция, как и в целом преступность, всегда трансформируется. Конечно, это усложняет нашу работу и деятельность правоохранительных органов, поскольку любое такое деяние на сегодняшний день совершается тайно и в условиях конспирации с выдумкой все новых, более изощренных способов. Но с другой стороны, может большинство недобросовестных чиновников или иных должностных лиц «станут лениться», чтобы что-то придумывать, и начнут работать в соответствии с законом.

Безусловно, сюда можно отнести и вопросы расходов, не соответствующих доходам. Человек может не все отразить в данных о доходах, или зарегистрировать что-то на родственников. И мы начинаем глубже смотреть. Возникают вопросы: а родственники за счет чего живут? Также коррупционной составляющей является хищение бюджетных средств. Подобные разновидности правонарушений совершаются не только госслужащими, как можно подумать, но и теми, кто напрямую имеет контакт с государственным финансированием. И в этом вопросе, конечно, надзорными органами делается все, чтобы сохранить стабильность социального и экономического развития региона.

С 2009 года в антикоррупционное законодательство поэтапно вводятся новые правовые механизмы, которые устраняют организационные, правовые и экономические составляющие коррупции. Например, сначала были введены институты декларирования доходов и урегулирования конфликта интересов на государственной и муниципальной службе, затем внедрен механизм контроля над соответствием расходов чиновников их доходам. В прошлом году этот контроль распространен на денежные средства, поступающие на банковские счета должностных лиц, а в текущем году закрыта лазейка, позволяющая недобросовестным чиновникам увольняться со службы в целях избежания антикоррупционных процедур.

— Эдуард Рафикович, за эти три месяца, что вы работаете в республике, удалось поприсутствовать в суде? Как вы считаете, каждый ли работник прокуратуры должен участвовать в судах, или лучше создать для этого определенные группы или подразделения?

— Не стоит забывать, что прокурор и государственный обвинитель в уголовном процессе — понятия равнозначные. Участие прокурора в качестве государственного обвинителя в судебном процессе по уголовным делам является его прямой обязанностью. К сожалению, в прошлом году именно в Чувашии мне только раз удалось лично принять участие в суде по уголовному делу об убийстве. Но уверен, что с нового года в судах я буду бывать гораздо чаще и в первую очередь поддерживать обвинение по делам, представляющим повышенную общественную значимость.

Касаясь другой части вашего вопроса, мое мнение, что абсолютно каждый работник прокуратуры должен обладать навыками участия в судах как по уголовным, так и по гражданским делам, поскольку, как я уже отметил ранее, это неотъемлемая часть и одна из основных функций работы прокурора, причем публичной работы. В то же время, на постоянной основе, конечно, более профессионально и качественнее это будет делать специальная группа гособвинителей, которая формируется, как правило, из наиболее опытных и имеющих для этого личностные качества сотрудников.

— А какие способы повышения качества работы гособвинителей имеются в прокуратуре Чувашии?

— Для повышения качества государственного обвинения регулярно проводятся с сотрудниками тематические семинарские занятия, деловые игры, на которых моделируются судебные процессы, в том числе с участием присяжных заседателей. Причем в этих «процессах» принимают участие настоящие судьи и адвокаты. Плюс они изучают приговоры, которые в республике принимаются, смотрят, какие есть недостатки, и обсуждают эти вопросы. Ежегодно проводится конкурс «Лучший государственный обвинитель», в ходе которого участники решают задачи, связанные с уголовным процессом, проверяют законность судебных постановлений, а также выступают перед конкурсной комиссией с обвинительной речью.

Честный предприниматель — под защитой

— Сегодня, судя по поручениям Президента России, защита прав бизнеса находится в приоритете. Как прокурорам удается защищать предпринимателей и одновременно следить за тем, чтобы они не злоупотребляли своими правами? На что, скажем так, жалуются предприниматели?

— Действительно, защита субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности от административного давления и злоупотреблений является зоной приоритетного внимания прокуроров. Ну, обращаются к нам предприниматели по разным вопросам. Например, как вы говорите, жалуются на непредоставление земельных участков. Жалуются на судебных приставов. Приведу один пример, когда судебные приставы арестовали у предприятия недвижимое имущество, стоившее дороже той суммы, которую задолжал предприниматель. То есть у него было другое имущество, которое можно было арестовать и погасить задолженность. После нашего вмешательства вопрос решен в пользу предпринимателя.

Подчеркну, что средствами прокурорского надзора обеспечивается не только защита прав предпринимателей, законным путем извлекающих прибыль и создающих новые рабочие места, но и осуществляется противодействие деятельности «лжепредпринимателей». Они, создавая видимость реального ведения бизнеса, по факту занимаются легализацией преступных доходов, обналичиванием денежных средств, незаконными банковскими операциями, хищением бюджетных средств, уклонением от уплаты налогов.

Хотел бы отметить, что защита прав предпринимателей не означает, что они полностью освобождены от проверок. Напротив, если поступит сигнал о возможной реальной опасности жизни и здоровью людей, то проверки, безусловно, будут согласованы, а в ряде случаев мы сами будем их инициаторами.

— Работа прокуратуры очень многогранна и затрагивает практически все сферы жизни. Можете выделить основные направления, на которые вы будете ориентировать сотрудников ведомства в этом году?

— Вы абсолютно правильно отметили, что работа прокуратуры многогранна и охватывает практически все сферы нашей жизни. Но приоритеты по большей части всегда остаются примерно одинаковыми. В зависимости от ситуации в стране и мире сюда добавляются те или иные отрасли. К примеру, в течение последних трех лет мы активно работали в сфере здравоохранения, это было связано в первую очередь с «бушующим» по всему миру ковидом. Причем мы осуществляли надзор в широком смысле этого слова: начиная от вопросов оказания помощи гражданам, обеспечения их лекарствами, заканчивая контролем над соблюдением прав самих врачей — трудовых, социальных, прав на дополнительные выплаты и тому подобное.

Начиная с прошлого года, одним из приоритетов в работе стала тема СВО. Это и вопросы мобилизации, соблюдения социальных и иных прав военнослужащих и членов их семей и, конечно, все, что связано с обороноспособностью нашей страны, в первую очередь контроль за своевременным и качественным исполнением оборонзаказа.

Ну а если говорить о «стандартных» приоритетах в работе, то, как я уже сказал ранее, они в течение длительного времени неизменны. Это надзор за соблюдением прав социально незащищенной категории населения (детей, пенсионеров, инвалидов, сирот), прав предпринимателей, трудовых прав граждан, в первую очередь связанных с оплатой труда, долевым строительством жилья. И, конечно, с учетом обстановки, на все нарушения мы будем реагировать оперативно.

Но хотелось бы отметить, что прокуратура — это в первую очередь единая, централизованная система под руководством Генерального прокурора России, и именно он определяет наши приоритетные направления в работе. Ежегодно утверждается план работы Генеральной прокуратуры, на основании которого свою надзорную деятельность планируют и прокуроры субъектов нашей страны. Здесь мы также не являемся исключением.

— Спасибо, Эдуард Рафикович, за интересный разговор. От лица редакции поздравляю вас с профессиональным праздником. Желаю побед в делах, стойкости, выдержки, позитивной атмосферы в коллективе!

— Спасибо! Хочу сказать, что наша работа неизменно направлена на неукоснительное исполнение закона, защиту прав и свобод человека и гражданина, общества и государства. Поздравляю всех сотрудников прокуратуры республики и желаю им и впредь соответствовать высоким стандартам службы, с честью выполнять возложенные обязанности. Особая благодарность нашим уважаемым ветеранам. Во многом благодаря их знаниям и опыту мы успешно выполняем поставленные задачи.

Владимир Васильев, Игорь Васильев